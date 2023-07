El turismo de autocaravanas está de moda desde hace unos años y cada día suma más seguidores. Como muestra de ello, una de las áreas privadas de Santiago con servicio de estacionamiento para este tipo de vehículos, Autocamper Compostela, con capacidad para 70 plazas, colgó el cartel de completo durante la celebración de O Son do Camiño 2023. “No es algo que suceda a lo largo del resto del año, pero el impacto del festival es tal que son muchos los grupos de amigos o familias que aprovechan este evento musical para viajar hasta Santiago en autocaravana”, afirma el propietario de este negocio situado en la avenida de San Marcos.

Jesús Martín incide, además, en que de septiembre a junio el 99% de sus clientes son de nacionalidad extranjera, sobre todo procedentes de Francia, Alemania o Países Bajos. No obstante, también enumera otros países como Italia, Bélgica, Polonia, Dinamarca, Noruega, Finlandia o Rusia como habituales usuarios de sus instalaciones, que cuentan con servicios como vaciado de grises y negros para las autocaravanas, tomas de electricidad, baños y piscina.

La foto del cliente tipo cambia, añaden en Autocamper Compostela, en los meses de verano, cuando el autocaravanista de la Península cobra el protagonismo. “Sobre todo, llegan de Cataluña y Andalucía, escapando del calor”, afirma Martín, antes de añadir que por lo general la estancia media es de una noche. “Les permite visitar la ciudad, descansar y emprender viaje hacia otros puntos de Galicia, sobre todo a zonas de playa, donde ahí la estancia aumenta”, apunta el propietario de esta área de estacionamiento para autocaravanas, un tipo de negocio que ha ido ganando músculo en la capital gallega. Autocamper Compostela abrió sus puertas hace dos años y también ese mismo año y también en San Marcos lo hizo Lavacolla Camper Park, con capacidad para 30 plazas.

“Abrimos a finais do 2021, e temos moita rotación, posto que o tipo de viaxeiro que ven a Santiago é dunha noite. No inverno temos sobre todo clientes extranxeiros, matrimonios xubilados con autocaravana en propiedades. E xa no verán veñen familias con nenos de distintos puntos de España, con autocaravana alugada”, describe el propietario de este negocio, Ton Vidal.

En los próximos meses se añadirá un tercer establecimiento en la capital gallega dirigido a este tipo de turista, después de que el Concello concediese la licencia de obras para la instalación de un camping de turismo de autocaravanas en la rúa de San Marcos, 52. “As instalacións consistirán na construción de edificio de planta baixa destinado a oficina-recepción e venta de produtos de primeira necesidade de 9,63 m2; un edificio de servizos de planta baixa, de 84,38 m2; 30 parcelas para a estancia de autocaravanas; viario interior e punto limpo de 4,10 m2, cunha superficie total construída de 98,11 m2”, detalla el resumen de la junta de gobierno local.

No obstante, pese al 'boom' de este tipo de viajero, desde la Asociación Galega de Autocaravanas (AGA) lamentan la inexistencia de áreas de aparcamiento público gratuito para este tipo de vehículos. “Nos parece un poco extraño que la capital de Galicia no cuente con ningún espacio específico para autocaravanistas, teniendo en cuenta que es una ciudad que destaca por su elevada actividad turística. La única área pública, aunque de pago, es la de San Salgueiriños. La tarifa por aparcar un día es de 14,10 euros. En la capital gallega seguimos igual que hace 10 años”, afirma Manuel Fernández Arruty.

Fue en 2012 cuando Santiago estrenaba en Salgueiriños, en la rúa Manuel María, el área de estacionamiento para autocaravanas, con la intención de “potenciar este tipo de turismo”. Incluye los siguientes servicios: llenar el depósito de agua potable y vaciar los depósitos de aguas grises y de aguas negras. Desde entonces nada ha cambiado para aumentar la oferta pública de zonas de estacionamiento adecuadas para este tipo de vehículos.

Nueva edición de la Ruta Camino de Santiago

Del 10 al 16 de julio, en una nueva edición de la Ruta Yakart Camino de Santiago, una comitiva de más de 60 autocaravanas recorrerán la geografía gallega. La primera parada será la costa lucense, seguido de Ferrolterra, A Coruña, Mondariz, Cambados y Compostela. “Es un viaje único pensado para un público variado, de todas partes de España, para que disfruten de los paisajes de Galicia, su gastronomía y cultura. Todo ello sin olvidar la socialización con el resto de participantes, una característica muy valorada por los anteriores participantes de esta ruta”, expuso el presidente de Caravaning Club Yakart –que promueve esta ruta–, Antonio Jul, durante el acto de presentación.

“El 95% de los participantes no son de Galicia, y el retorno económico que supone para la comunidad es abultado. Los visitantes no sólo vienen a la ruta, sino que alargan sus vacaciones hasta tres semanas o un mes”, destaca Jul, que calcula que la Ruta de Autocaravanas Yakart Camino de Santiago 2022 dejó en el turismo de Galicia un beneficio superior a 155.000 euros. Una cantidad que se espera que se repita este año. Gastos muy vinculados a la gastronomía y a los combustibles, en su gran mayoría.

Esta experiencia servirá no sólo para conocer rincones que no conocían de Galicia, sino también saber lo que es vivir en una autocaravana. “Un modelo de turismo que con el covid comenzó a aumentar significativamente”, explica el presidente de Caravaning Club Yakart . Actualmente hay 180 áreas para autocaravanas habilitadas en Galicia. En España este número es de 1.300. Aunque otros países como Alemania llegan a las 9.000 y el 50% de los residentes viajan en autocaravana. En Francia llegan al 35%, Italia un 30% y España un 20%.