La compañía compostelana Improversados llega el jueves el 19 de octubre al Espacio X del museo CGAC (Centro galego de Arte Contemporánea), con un nuevo espectáculo llamado "Epica Vulgaris". La entrada de esta cita a las 21 h. es inversa, es decir, con acceso es gratuito y aportación voluntaria del público al acabar la escenificación. Improversados es un proyecto basado en la improvisación que aúna el afán por contar historias y la creación de música en directo para acompañar la acción.

Desde su formación en 2019, aprovechando las residencias mensuales y semanales en distintos locales de Galicia, Improversados ha ido explorando el potencial de este formato escénico. En "Epica Vulgaris" buscan realzar lo que tienen de heroico ciertas situaciones cotidianas.

El elenco de esta compañía asentada en Compostela está formado por Víctor Castro, fundador del grupo y ex integrante de Improvisibles y freestyler; Pedro Placer, experto en Commedia dell'Arte (comedia de improvisación y teatro físico), ex integrante de 8mm y parte de Moito Morro Teatro; Antía Vidal, actriz ganadora de un premio Mestre Mateo por "Delicias Amargas", bailarina y ex integrante de Las Bucles; y Diego Salgado, actor y músico, ex vocalista de Mojo Experience, cantante de Udra y ganador de un premio Martín Códax en 2023.

Dentro del resto de su gira por Galicia, Improversados harán próximas representaciones el primer jueves de octubre, noviembre y diciembre en La Disfrutona den el Orzán, A Coruña, a las 21:30 h. ; y el segundo jueves de esos meses en El Pueblo, Ourense, a las 20:30 h. Siempre con entrada inversa.