Sara Santos Ferreiro (1960, Lugo) viene de asumir la presidencia de la Asociación Hostelería Compostela despúes de dos años como vicepresidente y de ya haber estado en este cargo en 2015. Es la directora del hotel Rúa Villar desde el 2004.

¿Cómo asume la presidencia de la entidad?

Comenzamos un nuevo ciclo. Lo que hacemos es seguir un poco la hoja de ruta que marcan los estatutos. Hasta ahora estuvo Thor Rodríguez, de la sección de restauración, que pasa a ocupar la vicepresidencia, intercambiándonos los cargos, y siendo yo representante de la sección de hospedaje.

¿Cuáles son los principales retos de cara a los próximos dos años de mandato?

Estamos en una época muy dura para la hostelería. Creo que todo el mundo sabe por los procesos que hemos pasado y ahora se nos presentan muchas dificultades para poder seguir adelante. Lo más importante ahora mismo es trabajar por el sector y luchar por que las autoridades nos escuchen y nos intentan facilitar un poco el trabajo en temas que nos preocupan y que tenemos que resolver. Hay que darle vida a la ciudad de una manera que sea satisfactoria para todos.

El sector hostelero coincide en que el gasto por viajero en los meses de verano fue bajo. Ahora hay la esperanza de tener una mayor rentabilidad con los congresos. ¿Qué opina al respecto y qué se espera para lo que resta de año?

Julio fue flojo, pero en general los meses de agosto, septiembre y lo que llevamos de octubre son de mucha afluencia de turistas. En cuanto a pernoctaciones las cifras fueron muy positivas, pero el gasto en restaurantes, bares, cafeterías se ve muy mermado. Se ve que la gente se controla mucho más que otros años. Para los próximos meses del año tampoco esperamos que la capacidad de gasto sea mayor. La época alta va desde Semana Santa hasta el 31 de octubre. Que tengamos un buen noviembre porque haya congresos o haya más afluencia, sería estupendo, pero no es la tónica general. Y diciembre es un mes especial, puede haber un poco más de gasto en restaurantes por todo lo que collevan las navidades pero en hoteles no es un mes turístico.

¿Cómo encara el sector la campaña de Navidad?

Los restaurantes, como ya decía, tienen una misión que no tenemos los hoteles porque hay muchas cenas de empresa y reuniones familiares que van a suponer mayores ingresos y más gasto por parte de los clientes. En cambio, en los hoteles es un poco más reducido. En mi caso que dirijo un hotel pequeño en la zona vieja, las reservas en época navideña son muy puntuales.

En referencia a las plantillas se habla de que hay dificultades para encontrar personal cualificado. ¿Es la hostelería cada día más exigente?

Ya no es que la hostelería sea más exigente, sino que parece que ahora vale todo y no es así. Lo que se necesita es personal cualificado y no todo el mundo vale para ser recepcionista, camarero o cocinero. Tengo compañeros que han pasado verdaderos apuros este verano para conseguir personal porque no hay gente especializada.

Anunciaba que quería reunirse con la alcaldesa de Santiago para trasladarle las preocupaciones del sector. ¿Cuáles son las necesidades principales?

Tenemos pedida la reunión con Goretti Sanmartín desde hace unos días y lo que más nos está preocupando ahora mismo es el tema de los taxis. Valoramos muy positivamente la ayuda que nos ofrece el Concello de aumentar el número de horas de servicio de taxis, pero creemos que hacen falta más licencias y no solo para el turista y nuestros clientes, sino para los propios vecinos, porque no hay taxis en Santiago. Por muy buen servicio que le de el sector si luego un cliente quiere un taxi para ir al aeropuerto y no lo tiene no sirve de nada. Hay quien llora en recepción porque pierde un avión. Es un servicio que también pierden los compostelanos, ya que si necesitan un taxi para desplazarse a cualquier otro punto de la ciudad lo tienen crudo. Entre otras preocupaciones está la inexistencia de un autobús directo al aeropuerto o los apartamentos turísticos y tasa turística. Estos dos últimos temas se abordarán en una mesa redonda el próximo día 20 de octubre con el Concello y más asociaciones.

¿Cómo es la relación de Hostelería Compostela con el Concello?

Siempre nos han atendido muy bien, por lo que en ese sentido no tenemos ningún problema. La alcaldesa también es nueva entonces también tenemos que escucharla a ella y a su equipo para ver lo que pretenden, las ideas que tienen y compaginarlas con las nuestras, además de transmitirle nuestras inquietudes.

¿El turista está contento con la hostelería compostelana?

El turista llega a la ciudad muy contento y esto se ve en lo llenas que están las calles. Por lo general la gente es muy agradecida y se regresa a sus orígenes muy contenta. La ocupación del puente del Pilar supera el 92 por ciento. Muchos de los hoteles pequeños y situados en el entorno de la Catedral están al 100 %, pero hay que incluir a todos los hoteles de Santiago, por lo que hay que hacer un baremo.