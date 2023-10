Este martes na comarca de Santiago de Compostela, a presenza dunha borrasca preto de Galicia, deixará un día co ceo parcialmente cuberto e con precipitacións co avance do día.

Nas temperaturas máximas non haberá grandes cambios, hoxe en Compostela chegaremos preto dos 20 graos e o vento soprará forte de compoñente sur. Por mor desta previsión de fortes refachos de vento superiores a 70-80 km/h durante o día, o Concello de Santiago comunicou que varios parques da cidade permanecerán pechados mentres persistan estas condicións meteorolóxicas adversas.