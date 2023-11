“En Vista Alegre ya no tenemos más que el 4, que solo pasa cada media hora”, comenta en Facebook Mónica Sánchez. “Este mes llegué tarde al trabajo 5 veces ya”. Su denuncia, dirigida a Tussa, tiene decenas de comentarios. "Yo para coger el 8 es horrible. Hoy al medio día llegué a la parada a las 14.33 y hasta las 15.55 no llegó", contesta Lorena Fosado. "O dos buses en Santiago non ten nome!!! Non concibo agardar 30 minutos por un bus!!!", responde Mabel López.