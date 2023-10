El Concello de Santiago descarta autorizar licencias VTC (vehículos de alquiler con conductor) para aliviar la carencia de taxis en la ciudad, especialmente en hora punta, con el consiguiente enfado para los usuarios, que se ven obligados, casi a diario, a largas esperas para conseguir un taxi, provocando que muchos desistan y opten por ir andando, si la distancia y el tiempo lo permite, o en autobús urbano.

En determinadas situaciones, coincidiendo, por ejemplo, con la celebración de un evento importante en la ciudad, como puede ser un congreso o un gran concierto, el servicio de taxis colapsa y son muchas las personas que se han quedado tiradas sin poder moverse por la ciudad, bien para regresar al hotel, para acudir a un restaurante o desplazarse hasta la intermodal o al aeropuerto. Y esto no solo sucede en situaciones excepcionales, puesto que en el día a día también se multiplican las quejas de los usuarios ante la carencia de taxis en determinados puntos de la ciudad. Este sábado, poco después de las dos de la tarde, bajo una intensa lluvia, varios grupos de personas que querían un taxi para ir a comer a la zona sur de la ciudad o acudir al aeropuerto tuvieron que esperar más de una hora en la parada de Porta Faxeira, mostrando su malestar por la situación.

“Estuvimos esperando más de una hora, hemos llamado y nos comentan que estaba trabajando el 60 por ciento de los vehículos, pero en la parada no hay ni un taxi”, declaró a EL CORREO una persona que estaba de visita en la ciudad y residente en Viveiro. Justo a su lado, un grupo de turistas, bajo un intenso aguacero y muy contrariados por la situación, comentaba que iban a “perder el avión” si no tomaban rápido un taxi. Son solo dos ejemplos concretos de un escenario que se repite con demasiada frecuencia, según los usuarios de este servicio en la capital gallega.

El impacto de la nueva terminal

Otro punto crítico en las últimas semanas es la estación intermodal. El gran movimiento de viajeros que concentra la nueva terminal refleja el déficit del actual parque de taxis de la ciudad para abarcar la elevada demanda que se produce en determinadas horas, sobre todo con la llegada de trenes en las fechas de llegada y partida de estudiantes. “É evidente que hai un problema co servizo de taxis, e veno sendo xa nos últimos anos”, admiten desde la Concellaría de Mobilidade, departamento que dirige Xan Duro, quien incide en que desde el gobierno local “solicitóuselle á Xunta a concesión de máis licenzas de taxi para Santiago”.

147 taxis

“Na actualidade hai 147. Na teoría, cúmprense as ratios. Na práctica, vese que son insuficientes. O proceso para que a Xunta as autorice non é de hoxe para mañá. O Concello tén que elaborar uns informes moi amplos, con cuestións relacionadas coa mobilidade, pero tamén con proxeccións de demanda a futuro. Deses estudos, nos que se está traballando xa, tén que sair o número de licenzas que se solicitan. Despois a Xunta tén que posicionarse, hai trámites de exposición pública, etc... É dicir, esta é unha solución a medio prazo, como se explicou desde o primeiro momento dende o goberno local. Non é algo que se lle pida hoxe á Xunta e estea feito mañá”, apuntan desde la Concellaría de Mobilidade.

Es por eso que desde Raxoi, que descarta, a diferencia de otras ciudades, activar en la capital gallega licencias VTC, señalan que “convocáronse, pensando máis no curto prazo, os exames para o permiso municipal de conductor”. Indican que aprobaron un total de 90 persoas, “e estanse entregando os permisos”. “Desas persoas”, precisan, “hai sete que foron contratadas”. “O obxectivo é ter máis taxis funcionando a dobre turno porque dos 147, había 82 cun só condutor, 62 con dous condutores e tres con tres condutores”, indican desde Raxoi, antes de subrayar que desde el gobierno local acordaron con la asociación Autotaxi “a elaboración duns calendarios para establecer turnos, de maneira que se garanta que estean nas rúas un determinado número de vehículos”. “Isto é unha potestade que tén o Concello porque falamos dun servizo público, pero que ata o de agora en Santiago non se puxera en práctica. Si que funciona noutras cidades. A aprobación do calendario adiouse porque quíxose dar tempo a facer novas contratacións das persoas que aprobaron o permiso este mes, para ter un calendario máis real que teña en conta se temos máis vehículos con máis condutores”, explican desde Mobilidade.

Por su parte, Jesús García, presidente de Radio Taxi, indica que no es de recibo que se cargue toda la responsabilidad en su sector. “Si hubiese una red de transporte urbano de calidad, esto no pasaría, y serviría para que los taxistas no tuviesen que asumir tanta carga de trabajo. El taxi tiene que ser un pilar más de un plan de movilidad eficiente, no debe ser el único”, afirma García, antes de instar al Concello a que proceda a limitar el tráfico de vehículos particulares en algunos puntos clave de la ciudad, como el segmento que forman A Senra y Virxe da Cerca o en la rúa do Hórreo. “Son calles que están totalmente saturadas, con lo cual también influye en los tiempos que emplea el taxi para hacer un recorrido. Además, regular el tráfico en la zona de la intermodal se ha vuelto fundamental, teniendo en cuenta el gran movimiento de viajeros en determinadas horas, provocando un colapso de tráfico en los accesos, lo cual ralentiza nuestro trabajo”, señala García, quien incide en la importancia de reorganizar el transporte urbano, reforzando las frecuencias en la estación en función de la elevada demanda que se genera en determinados días de la semana, como puede ser los domingos, con la llegada en masa de universitarios.