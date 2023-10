Xunta y Concello volverán a reunirse en San Caetano el próximo 7 de noviembre (13.30 horas) para abordar el déficit de aparcamiento en el Hospital Clínico. El Gobierno gallego remitió ayer a Raxoi la convocatoria para este nuevo encuentro, que tendrá lugar casi un mes después de que se presentase, el pasado 13 de octubre, el estudio en el que se detalla una serie de medidas para mejorar la movilidad en la zona. Por parte de la Xunta, asistirán los conselleiros de Sanidade y de Infraestruturas e Mobilidade, Julio García Comesaña y Ethel Vázquez, respectivamente.

Tras el anuncio de esta nueva reunión, desde el Gobierno gallego subrayaron “o compromiso da Xunta coa ampliación e modernización do Hospital Clínico de Santiago”. “Neste sentido, estamos a traballar nas obras de ampliación do CHUS, obra licitada por importe de 72,8 millones de euros e cuxa execución se está a iniciar, e no Centro de Protonterapia de Galicia, cuxo concurso de proxecto e obra foi licitado por 22,28M€”, indicaron desde Infraestruturas, al tiempo que incidieron en la necesidad de “avanzar na humanización e ordenación en todo o ámbito do Hospital Clínico”, para lo que consideran “esencial establecer un marco de colaboración e cooperación entre as dúas Administracións de forma similar ao acadado pola Xunta co Concello de Pontevedra, coa Ampliación do Hospital Montecelo, como co Concello de A Coruña, co Novo CHUAC”.

El anuncio del próximo encuentro se produjo justo el mismo día que el pleno del Concello de Santiago aprobaba, con los votos a favor de BNG, Compostela Aberta y PSOE y la abstención del PP, una moción en la que se insta una vez más a la Xunta a iniciar con carácter urgente los procedimientos necesarios para la puesta en marcha de un nuevo aparcamiento en el entorno del Hospital Clínico, concretamente en la parcela –situada al lado del CiMUS– que Raxoi ha puesto a su disposición para tal fin.

Durante la sesión plenaria, el portavoz municipal del PSdeG, Gonzalo Muíños, criticó la posición adoptada por el Partido Popular de Santiago, que “preferiu absterse nesta cuestión e poñerse de lado nos temas que lle preocupan a esta cidade”, indicó. En la misma línea, Mercedes Rosón, encargada de defender la proposición socialista “sobre as solucións de aparcamento na contorna do CHUS”, cargó con dureza contra la Xunta polo “novo desplante á veciñanza de Santiago, ao negarlle a creación dun novo aparcadoiro, mentres nesta mesma semana anuncia 14 millóns para o aparcadoiro do gran Montecelo de Pontevedra”. Este investimento evidencia unha vez máis o trato diferencial que a Xunta fai coa veciñanza de Santiago, tratándonos como cidadáns de segunda”, afirmó Rosón.

Además, instó a BNG y CA “a tomar medidas de carácter urxente fomentando a rotación das prazas existentes e presionando ao Goberno galego para que poña en marcha mecanismos de transporte colectivo para o personal sanitario do CHUS que, segundo o informe elaborado pola propia Administración autonómica, ocupa o 80% das prazas de aparcadoiro que se atopan nas inmediacións do Clínico”, afirmó la concejala del PSdeG, quien señaló, asimismo, que estas actuaciones deberán ir acompañadas de la construcción del aparcamiento “na parcela cedida polo goberno de Bugallo, con 3.500 metros cadrados e capacidade para máis de 400 vehículos”, subrayó la concejala socialista, que definió esta solución como “realista e realizable”.

Sobre esta cuestión, el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, recordó que el pasado 31 de julio el gobierno municipal aprobó una ampliación por seis meses del plazo de reserva de la parcela puesta a disposición de la Xunta para este fin, aunque el Gobierno autonómico “aínda non presentou a documentación necesaria”. “Se non o fai nun prazo de seis meses, a reserva quedaría automáticamente sen efecto y sería unha mala noticia para a cidade”, subrayó.