As Cancelas celebra su undécimo aniversario en Santiago. El centro comercial compostelano prepara esa efeméride con un plan de actividades gratuitas que incluye la actuación el sábado 18 de noviembre de Grison Beatbox (20 h.), músico y cómico del programa de televisión La Resistencia (Movistar Plus).

Además, los días 17 y 18 de noviembre se repartirán más de 2.000 euros en tarjetas regalo dentro de la campaña ¡Atrapa tu premio!. Hace ya once años que As Cancelas abría sus puertas en Santiago. “Queremos aprovechar estas fechas para celebrar el aniversario con nuestros clientes y premiarles por su fidelidad durante estos últimos once años”, comenta Javier Nicolás Blanco, gerente del centro comercial As Cancelas.

El viernes 17, a las 19 h., en la segunda planta del centro comercial estará el Gran Circo Aniversario de As Cancelas, a las 20 h., será el turno del concierto de Logia, banda formada por componentes de la Orquesta Panorama.

El sábado 18, desde las 13:00 horas se celebrará una sesión vermut en la planta baja de la mano de La Fabulosa con un DJ. Por la tarde, música a las 17 h. con una batucada y las 18 h., en la planta segunda, show de capoeira.