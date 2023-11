Ás 9.30 horas do venres, a venciñanza de Compostela poderá retirar os Bonos Corazón para consumir no pequeno comercio e na hostalaría da cidade. As solicitudes fanse a través da web bonoscorazoncompostela.gal, un portal a través do que tamén o sector comercial e hostaleiro pode inscribirse para sumarse á campaña de descontos.

Aquelas persoas que teñan máis dificultades coa tecnoloxía tamén pode achegarse ás dependencias municipais para que o persoal municipal lles axude neste trámite. Cada usuario vai poder retirar desta volta un máximo de tres bonos, por valor de 50 euros cada un, dos que o 20% é asumido polo Concello compostelán. O prazo de validación destes cupóns de desconto para o comercio e a hostalaría remata o vindeiro 22 de decembro. Non é así para os negocios locais, que poden inscribirse para participar até o día 4 de decembro. O anuncio fíxoo esta mañá no Pazo de Raxoi a concelleira de Promoción económica, María Rozas, xunto á Lucía Castro, responsable do departamento técnico de comercio do municipio. Para esta edición, a terceira dos Bonos Corazón, o Goberno local habilitou un orzamento de 433.000 euros, "logo de doblar a cantidade fixada polo anterior goberno e botando man de aforros doutros departamentos", explicaba Rozas. Na edición de 2022 a campaña contou con 1.250.000 euros, “grazas aso remanentes do Concello”, e en 2021 o orzamento foi de 680.000 euros. A responsable de comercio lembrou que “os detalles da convocatoria foron postos en común antes da súa aprobación tanto coas asociacións de comerciantes como coas de hostalería, ás que agradecemos a súa implicación e actitude construtiva”. Lucía Castro quixo abundar en que os bonos tamén se poden solicitar presencialmente previa cita a través do correo electrónico comercio@santiagodecompostela.gal ou no teléfono 981 542 492. “Trátase de evitar a fenda tecnolóxica, pensando sobre todo na poboación de maior idade”. Así mesmo, a técnica de comercio tamén apuntou que xa había xente anotada para esa cita presencial dende as dúas últimas semanas, para poder realizar a solicitude canto antes. No momento da compra, as persoas usuarias mostrarán ese código QR para realizar o pago, e o importe do bono irase reducindo ata o seu esgotamento. Os bonos poderánse utilizar nunha ou varias compras ata o 22 de decembro, e a partir desa data os bonos non trocados caducarán. Se cada usuario retira o máximo de bonos, darase cobertura a unhas 7.000 persoas, segundo os datos da concellaría, e producirase un movemento económico de máis dun millón de euros. Outra das novidades desta terceira campaña é a limitación de superficie dos comercios a un máximo de 500 metros cadrados, coa meta de favorecer o pequeno comercio da cidade. Está previsto que o Boletín Oficial da Provincia publique mañá as bases da convocatoria e, unha vez cumprido ese trámite, os Bonos Corazón estarán dispoñibles para a súa descarga. A responsable de Comercio lembrou que "os detalles da convocatoria foron postos en común antes da súa aprobación tanto coas asociacións de comerciantes como coas de hostalería, ás que agradecemos a súa implicación e actitude construtiva".