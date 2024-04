Nazaret López llena el Centro Internacional de Prensa al presentar sus libros

Nazaret López (Lugo, 1959) llenó este jueves el salón de actos del Centro Internacional de Prensa de Galicia al presentar en Santiago sus libros la novela Formigas nos pés, y una colección de relatos llamada Pecados veniais, ambos volúmenes editados por Xerais.

Ante cerca de un centenar de personas, la periodista y escritora estuvo arropada por su editor, Fran Alonso (director de Xerais) y Marilar Aleixandre, escritora, académica de la Real Academia Galega (RAG) y Premio Nacional de Narrativa correspondiente al año 2022 por su novela As malas mulleres (Galaxia). El acto fue presentado por la periodista y vicepresidenta de la Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela (APSC), Xulia Campo, que recordó la polivalencia de la autora protagonista, con experiencia en periódicos, radio, televisión, teatro y docencia, aparte de su faceta literaria.

Aleixandre destacó "la capacidad narradora" de Nazaret López y abogó porque "pronto haya publicado un libro con su poesía". Por otro lado, Alonso indicó que "Nazaret es una magnífica novelista y una gran autora de relatos", añadiendo que su escritura tiene presente "la historia de las mujeres, sus circunstancias y realidades", con historias "donde quienes leemos aprendemos de esas mujeres", subrayó.

Nazaret López recordó que, "debido a la pandemia", Formigas nos pés, editado en 2022, no tuvo presentaciones, de ahí que subrayase su "agradecimiento" al Centro Internacional de Prensa por la invitación y al editor por viajar hasta Santiago para arropar "un libro que no es una novedad, que se editó hace ya un tiempo", gracias que extendió "a la gran cantidad de compañeras y compañeros de la prensa", partícipes en este encuentro literario en la Rúa Nova. "Siento que soy muy poética en lo que escribo pero siento que no soy poeta", explicó la escritora y periodista en alusión a la invitación de Aleixandre para que sus versos salgan del cajón y sean editados algún día.

Parte del público asistente a la presentación de Nazaret López en Santiago. / Cedida

Nazaret López, que suma 42 años de polivalente carrera periodística, incluyó en esta presentación un momento musical apoyada por Javier María López, a la flauta travesera, para así puntuar la parte final de la presentación con la lectura de varios fragmentos de la novela Formigas nos pés, y de alguno de los relatos de Pecados veniais.