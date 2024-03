Salvador Sobral: “No se puede hacer el amor a distancia, ni tampoco grabar un dueto”

A finales de 2016 Salvador Sobral no era nadie aquí, aunque lo fuera. Ya barbilampiño, en esa fecha, el cantante luso grabó Nem Eu, tema con delicadeza cristalina donde solo se acompaña al piano por Júlio Resende y canta de pie, con una cinta blanca al pelo, subrayando su amor por la música brasileña con ese clásico de Dorival Caymmi. Esa canción de su primer disco, Excuse Me (2016), es el vídeo más visto en su canal de Youtube, con tres millones de visualizaciones, lejos de los 22 que suma la llave para que le conociéramos: Amar pelos dois, el tema ganador del festival de Eurovisión de 2017, primer triunfo de Portugal. Salvador Vilar Sobral (28 de diciembre de 1989, Lisboa) actúa el sábado en el Auditorio de Galicia (entradas de 35 a 45 euros). Visita Santiago para presentar Timbre, su cuarto disco de estudio. Este músico portugués, un crooner con alma de sereno dibujo animado, atiende a EL CORREO GALLEGO desde Lisboa, con una vocecilla de fondo, quizá la de su hija de 14 meses, y que ya tiene quien le cante (bien).

¿Por qué incluye varias colaboraciones en este nuevo disco? Esa donde canta con Jorge Drexler, Al llegar, suena muy bonita...

La verdad es que hago los duetos en base a lo que siento, a la emoción y a la inspiración que me provoca cierto artista y Drexler es mi compositor preferido de todos y desde siempre; entonces, por ahí fueron los tiros. Y en el caso de Silvana Estrada, me encanta como canta y como mezcla la tradición con la modernidad, esa es la razón.Con los artistas que me tocan, siempre intento hacer una colaboración con ellos.

¿Fueron encuentros en persona o apoyados en la fórmula tan común de envío de audios por email?

No, no, no. Grabé con Drexler en Madrid y grabé con Silvana en Lisboa porque ella vino unos días hasta aquí y estuvimos juntos, comiendo bacalhau y grabando. En el caso de Drexler, fuimos al estudio de su productor y grabamos ahí. Yo quiero siempre estar con ellos porque es como hacer el amor, no se puede hacer el amor a distancia y tampoco se debe grabar duetos y colaboraciones a distancia, eso creo yo.

Graba desde hace años con Leo Aldrey, un venezolano afincado en Barcelona, ¿donde está la clave para que le ayude en la producción y composición disco tras disco?

A Leo (Aldrey) le conozco desde la escuela de jazz en Barcelona y es como mi mejor amigo. Y más a gusto que con tu mejor amigo no se puede estar, así que componemos juntos. Tenemos varios juegos didácticos para componer, de esa forma el proceso se hace un poco más fluido y menos penoso. Componer para mí no es fácil y con Leo me siento un poco más a gusto y en familia.

Brasil y su visita a Vigo

En 2023 actuó por primera vez en Brasil, ¿que significa la música de ese país en su carrera?

La música brasileira supone como el origen. Yo siento que la música nació en Brasil; entonces, poder ir hasta ahí y cantar para esa gente fue una de las cosas más especiales que he vivido, y voy a volver, ahora ya en abril. Después del concierto en Santiago de Compostela ya me voy para Brasil, para cantar para los brasileiros y su gusto por la música y la manera como expresan las emociones, que es muy intensa.

Hace meses cantó en el Auditorio Mar de Vigo, ¿le va a respaldar en Santiago la misma banda?

No, es una banda que cambia del todo. A Santiago voy a traer una nueva banda, la banda con la que he grabado este disco, que es un sexteto , que tiene dos catalanas, tres portugueses y yo, que no sé bien que soy... ¡Un ibérico de la vida! Y son una banda que me llena de orgullo porque son músicos muy creativos que me inspiran con cada nota que tocan en los conciertos, donde hay mucha interacción y mucha improvisación porque todos estudiaron jazz; entonces hay mucha libertad y mucho divertimento, cada concierto es muy distinto...

Abe Rábade y Salvador Sobral durante un concierto juntos en Cambados en 2019. / Iñaki Abella (FDV)

Nexo con Santiago y Abe Rábade

En su disco de hace tres años, titulado bpm, colaboraba el pianista compostelano Abe Rábade, un referente del jazz en Galicia, ¿qué recuerda de esa conexión?

Abe es de las personas más inteligentes que conozco y es un curioso de la vida y sabe un poco de todo también y, entonces, estar con él ya es bastante estimulante, y musicalmente no es distinto, es igual. Él es estimulación pura y continua. Me ha enseñado mucha música gallega interesante y eso es un alimento cuando estamos tocando juntos, nos retroalimentamos de inspiración y de música, y eso es bonito.

Acabemos la charla con tres términos y lo que le sugiera cada uno de ellos: Galicia, Eurovisión e Inteligencia Artificial (IA)

(Salvador se ríe con una musical y leve tanda de “ja”, “ja”, “ja”) Cuando pienso en Galicia, lo primero que me viene a la cabeza es tradición y orgullo y el pulpo, la verdad, el pulpo más rico que he comido en mi vida, y que ya es mi comida preferida, fue el que tomé en Santiago, en la Bodeguilla. ¿Eurovisión?, ¿qué te puedo decir de Eurovisión? Es una cosa que me ha cambiado la vida para siempre, y que también, a veces, es un peso, y es como una relación conyugal que tengo yo con Eurovisión, con estos momentos de belleza y con estos momentos de lucha un poco, a veces, de salir de eso y ser un músico fuera de la etiqueta de solo ser un músico ganador de Eurovisión. Y lo de la Inteligencia Artificial es algo que me da un poco de miedo en algunos momentos, sobre todo en la industria en la que muevo yo al ver que se puedan escribir letras con el Chat GPT o como se llame eso. Es algo que me da miedo, pero también creo que la música es mucho más fuerte que todas esas cosas y sobrevivirá por su honestidad, por su realidad y por su organicidad, ¿no?