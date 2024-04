"El Estado español de hoy es, esencialmente, racista y clasista"

Alberto San Juan Guijarro (Madrid, 1 de noviembre de 1968) es un actor y también un animal, fundó la influyente compañía teatral Animalario en 1995 y a veces se siente parte de una selva. Y antes de visitar esta semana Santiago, al hablar de ayer y hoy, de cual de los dos Albertos es más libre, no duda: “El de ahora es más libre, no porque en el ámbito de Animalario no se pudiese ser igualmente libre, si no porque tenía menos años y más miedos y complejos. Hoy tengo menos miedos, por eso, soy más libre”, dice en charla por teléfono con EL CORREO GALLEGO.

Alberto San Juan actúa este viernes 12 de abril en el Teatro Principal, representa Macho grita (20:30 h.; 14 euros).Ganador de dos premios Goya, uno al Mejor Actor Principal por la película Bajo las estrellas (2007 ) y otro de Reparto por Sentimental (2021), trae un texto con dramaturgia y dirección suya, apoyado por cuatro músicos: Pablo Navarro, Gabriel Marijuán, Miguel Malla y Claudio de Casas. Es una obra de teatro donde la historia de España tiene peso y pide paso con un pie cómico y otro académico.

“El texto de Macho grita ha sido escrito en diálogo con diversos investigadores: Esther Pascua, Fernando Guerrero y Ángel Luis Lara, además de basarse en muchas lecturas. Y es una obra que parte, sobre todo, de la disposición a poner en duda algunos de los mitos interiorizados desde la infancia: la Reconquista, la fusión de pueblos y razas en la América conquistada, el supuesto cristianismo de los españoles, la supuesta condición extranjera de los musulmanes...”, explica San Juan, que estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y trabajó un par de años en prensa escrita antes de entregarse al oficio actoral.

Macho grita llega a la capital gallega con el ciclo municipal Compostela Cultura. Es un montaje de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

“El eje de la historia es 1492: punto de inflexión a partir del cual lo hispánico prescindirá de sus identidades judía y musulmana para derivar en una idea de lo español identificada sólo con lo cristiano. Hablan en la obra los Reyes Católicos, Colón, Francisco Nuñez Muley (cortesano de Felipe II), el inquisidor Fray Bleda, María Zambrano, Rafael Sánchez Ferlosio...”, detalla Alberto San Juan, hijo de la actriz y locutora de radio Pilar Guijarro y del dibujante Máximo, felices, donde estén al saber que Alberto no renuncia a su impulso creativo, ya sea en las tablas o en el audiovisual (Disney + ha estrenado este año la serie Balenciaga, donde él encarna al famoso modisto vasco).

30 años haciendo teatro

Desde sus cumplida treintena en los escenarios teatrales, acepta comparar fotos: “Aunque llevo 30 años haciendo teatro, no soy nada estudioso del mundo del teatro y, entonces, no sé que separa al mundo del teatro de hoy del de cuando existía Animalario, entre 1995 y 2012. Sé que, dentro de la dinámica general que es común a todas las actividades humanas en la sociedad capitalista, los precios de todo, se han multiplicado pero los salarios no. Hoy cobramos lo mismo y en algunos casos menos, que hace muchos años, sin embargo todo es muchísimo más caro, los hoteles, la gasolina, la alimentación, en eso, sí puedo decir que hay una gran diferencia, no más”, matiza.

La política de hoy en España

Al preguntarle si Macho grita es una obra política, razona con tacto: “Si entendemos la palabra política como relaciones humanas colectivas, es decir, el modo en que conviven las personas, la obra es política, por supuesto. Indaga en cómo hemos venido conviviendo a lo largo del tiempo en este lugar del mundo llamado España. Con el deseo, siempre, de seguir aprendiendo a convivir hoy”.

Y en ese mismo sentido, cuenta lo que él aprecia al contrastar el eje sociopolítico de esta obra con la España política actual: “El debate de qué es ser español y de... qué es España, sigue vigente. Desgraciadamente el mito de la Reconquista y el mito de la España cristiana como la España verdadera, sigue enseñándose hoy en las escuelas. Desgraciadamente hay un partido en el parlamento, uno no, hay uno que es Vox y otro que es el PP, y ambos son ultranacionalistas españoles o, al menos, utilizan el discurso del españolismo más rancio y excluyente para ganar votos, entonces, desgraciadamente, en España hay un grave problema de memoria histórica. Es imposible reivindicar de forma consensuada la democracia previa al golpe militar del 36, es decir, la Segunda República. No hay espacio tampoco para reivindicar la experiencia democrática de la Primera República, ni la experiencia intensamente democrática del anarquismo español. No hay hueco para condenar de forma consensuada el genocidio franquista y su dictadura, como tampoco lo hay para hablar del genocidio que supuso la política llevada adelante por Isabel La Católica con la expulsión de los judíos y la expulsión, aunque fuese progresiva, de los musulmanes... Por desgracia, el Estado español de hoy es, esencialmente, racista y clasista, así que, sí, hay algunos ecos del ayer muy actuales...”

Alberto San Juan, actor, flanqueado por Gabriel Marijuán y Claudio de Casas, a su izquierda, más Miguel Malla y Pablo Navarro, quinteto que forma el elenco de la obra de teatro que traen a Santiago, ‘Macho grita’ / Sergio Parra

Y al hablar de la música en directo que le rodea en esta obra de teatro que va a representar en Santiago, sonríe: “Macho grita es, por encima de todo, una comedia musical. Hay banda sonora de principio a fin en sus 90 minutos”, aclara, antes de una última pregunta: ¿Qué le diría al nuevo Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, si le pidiera consejo para mejorar la escena cultural?

“Ni idea, no tengo ni idea”, contesta Alberto San Juan.