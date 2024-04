O PSOE acusa de "irresponsabilidade na xestión da Operación Peleteiro" ao Goberno de Santiago, tamén mentres foron oposición

As concelleiras Mercedes Rosón e Mila Castro compareceron este mércores en rolda de prensa para dar conta dunha xuntanza mantida coas asociacións Compostela Monumental, Santiago Centro e Proxecto en Rede, da que se extrae a preocupación dos comerciantes en canto ao anuncio do Goberno local de regular os fluxos turísticos e á situación da parcela de Peleteiro, cuxa Comisión mixta se reúne na tarde do próximo xoves 18.

As edís recordaron que a proposta levada a pleno, en febreiro de 2023, polo Goberno de Sánchez Bugallo era "a última oportunidade para dotar o Ensanche dun espazo público que dinamizase a zona". O proxecto socialista, como lembrou nos últimos días Rosón, contemplaba a construción de 150 vivendas das que o 20% serían de prezo taxado.

A Sareb rexeitou todas as propostas locais, segundo informaba o luns a alcaldesa Goretti Sanmartín, e aducía que cando se podía chegar a un acordo o pleno "tumba" as propostas. E tamén nesta liña se pronunciaron Rosón e Castro, lembrando o voto en contra de toda a oposición naquel mes de febreiro, con especial atención a Compostela Aberta (CA).

"Foi unha oposición cínica cuxo voto non atendeu ao interese xeral senón político e electoralista", afirmaba Rosón ao facer referencia a que CA se comprometera a votar a favor e finalmente votou en contra.

Así e todo, as socialistas manifestaron que o PSOE terá unha "participación construtiva" na Comisión mixta do xoves, pero tamén recalcaron que non apoirán ningunha decisión "unilateral", senón que consideran necesario que esta conte co acordo da propiede.

Regular os fluxos turísticos

Na xuntanza do PSOE cos comerciantes do Ensanche tamén tomaron coñecemento da preocupación do sector polo anuncio "ou ocorrencia", insistiron ambas, que se trasladou dende o Goberno bipartito sen dar máis detalles.

Mila Castro asegurou que para os negocios locais "as persoas que nos visitan son parte importante dos seus ingresos" e preguntouse "como se vai facer?" o regulamento destes fluxos turísticos na cidade.

"Vanse limitar ao cumprimentos estrito das ordenanzas municipais? Vaise incrementar a vixilancia e a seguridade? Vanse limitar o número de grupos ou o de persoas que conformen os grupos?".

Castro pedía seriedade e transparencia por parte do Goberno de Sanmartín e buscando esta última anunciaba as preguntas do PSOE rexistradas para o pleno do 24 de abril e que formulará o concelleiro Sindo Guinarte. "Que expliquen medidas concretas sobre fluxos turísticos", remataba Mila Castro.