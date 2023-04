Galicia y sus paisajes más rurales han conquistado desde muy niña el corazón de Silvia G. Armesto, de tal manera que ha dedicado toda su carrera como pintora a plasmar, sobre todo, las montañas de Os Ancares así como a sus gentes. “Mis padres son de origen gallego pero de jóvenes se fueron a vivir a Barcelona. Yo veraneaba en Galicia y jamás quería volver a la ciudad”, cuenta. “Allí me ensuciaba, montaba en mula para subir las maletas a casa, estaba rodeada de animales y campo... Era un sueño para cualquier niño”, recuerda.

Todas sus vivencias le marcaron y ahora hace dos años que decidió asentarse en O Milladoiro (Ames). Su carrera se divide entre exposiciones y clases de dibujo y pintura a niños y adultos en los centros socioculturales de Conxo, Laraño y Carballal (Sigüeiro). Y es que esta gallego-catalana no para. Acaba de tener su obra en la cafetería compostelana Airas Nunes y ahora hasta aproximadamente mediados de mayo puede disfrutarse su arte en la sala de exposiciones de la delegación Territorial de la Xunta en Lugo (Ronda da Muralla, 70).

Bajo el título Entre Paisaxes de Degrada Os Ancares/ Aspectos la artista expone 25 obras pictóricas inspiradas en la naturaleza de Os Ancares- Cervantes, de donde era su madre. Acuarelas, óleos, acrílicos y dibujos a carboncillo y grafito componen los paisajes y figuras que poblan su obra. Todos ellos estampados en lienzo, papel o cartón. “Hay muchas acuarelas realizadas in situ durante algunos de mis paseos. A mí no me gusta representar modas o las zonas más turísticas. Me encantan los paisajes más rurales y poco poblados”, explica. La naturaleza es un tema constante junto a las gentes, y así no faltan los campesinos de la zona a lo largo de toda su obra.

Silvia aprovecha para hacer un alegato en favor de la profesión, en la que asegura, existe mucho intrusismo. “En España no hay interés por la cultura. Aquí todo el mundo puede pintar, sacar fotografías o escribir. No se valora la profesionalidad”, denuncia. “He vendido muchas más obras en países como Holanda o Portugal que en España. Aquí no se invierte en arte”. Afortunadamente siempre hay excepciones, y por ello los amantes de la pintura podrán disfrutar de la artista en Lugo y contactar con ella a través del mail silviaarmesto.23@gmail.com o por medio de su instagram: @silvia.g.armesto en caso de querer adquirir alguna pintura.