La violencia entre adolescentes a la salida de los colegios intentando resolver sus diferencias a puñetazos, rodeados de otros compañeros animando la pelea, es tan antiguo como un servidor, que por la inconsciencia de la edad no rehusaba nunca un «al salir te esperas» del matón de turno. El problema de unos años a este parte está en la grabación de estas peleas y agresiones y su posterior difusión, que fomentan esta violencia extraescolar, y que en casos de bullying agravan la situación de acoso de la víctima llegando en ocasiones a situaciones límite.

Este es el caso de una menor de catorce años que aparecía en uno de los vídeos difundidos a través del canal de Telegram investigado por la Policía Nacional, del que informó ayer en exclusiva Levante-EMV. La adolescente, víctima de acoso escolar por dos compañeras de un instituto de una localidad de l’Horta –este periódico no revela el municipio para preservar el anonimato de la menor– llegó hasta tal punto de desesperación el pasado verano, al ver que el vídeo en el que era agredida estaba circulando por las redes, que incluso intentó suicidarse.

«Se quiso tirar por un balcón y la tuve que agarrar de los pelos», relata todavía con miedo, dolor y rabia contra sus acosadoras la madre de esta niña. «Es muy duro que tu hija te diga: ‘ya no quiero vivir’», confiesa. «Al principio no sabía qué estaba pasando con mi hija, ya no quería estar con nadie», recuerda sobre esos primeros momentos en los que todavía no era consciente de que estaba siendo víctima de acoso escolar.

Fue posteriormente cuando tuvo conocimiento del vídeo que estaba circulando de su hija siendo agredida a la salida del instituto. Además de golpes y tirones de pelo, sus agresoras la someten a actos denigrantes de índole sexual con un bocadillo.

La madre de la víctima de acoso contactó con el administrador del canal para que retirara el vídeo de la agresión

Después de evitar que su hija saltara desde un tercer piso, ya nunca más ha vuelto a ver en ella ningún atisbo autolítico, pero ha tenido que cambiarla de centro para alejarla de sus presuntas acosadoras porque, según critica, cuando fue a pedir explicaciones a los profesores, éstos se justificaron diciendo que estaba ya todo aclarado con las menores.

Aunque se planteó denunciar estos hechos ante la policía, la mujer asegura que acudió a una comisaría y mostró a los agentes el canal en el que estaban subiendo los vídeos, pero que no llegó a interponer denuncia porque el acoso a su hija había cesado tras el final del curso escolar y cree que denunciar a sus agresoras habría agravado los problemas con la familia de una de estas niñas.

Aunque en su caso los problemas han cesado, quiere que su testimonio y lo ocurrido con su hija sirva para que dejen de difundirse este tipo de vídeos de agresiones y peleas entre menores, porque explica que tan grave es los que participan en las agresiones como aquellos que graban y jalean a alguien que está golpeando a una víctima de acoso escolar.

Retiraron el vídeo

Esta madre logró contactar con el autor de la difusión de las imágenes, tras localizar su cuenta de Instagram, y le exigió que retirara el vídeo. Su justificación fue: «Eso lo pasa la gente, nosotros solo hacemos público lo que la gente hace a escondidas». Finalmente retiraron el vídeo, aunque esta misma persona habría abierto el canal de Telegram que está siendo investigado, al ser una red social más opaca y que presenta enormes dificultades a nivel judicial para proceder al cierre de cuentas o retirada de contenidos violentos.

A sus seguidores de Instagram – cuenta en la que tenía en su momento 5.000 seguidores–, les solicitaba que le enviaran estos vídeos violentos. «Si tenéis alguna pelea pasármela por mensaje directo», publicó este instagramer. Además, facilitó el enlace de Telegram donde se iban a subir a partir de finales de enero las grabaciones de estas agresiones entre adolescentes. «Enlace de Telegram, ahí van a estar las peleas, esta cuenta va a ser de cotilleos y pilladas». Todo ello acredita que se trata del mismo administrador.

Entre los vídeos que siguen publicados en esta cuenta abierta de Telegram hay varios de ellos grabados en València y municipios de l’Horta. En uno de ellos se observa a dos adolescentes pegándose en una plaza de Massanassa mientras son jaleados por un grupo numeroso de jóvenes.

Algunas policías locales extreman la vigilancia a la salida de los colegios como medida preventiva

Según las fuentes consultadas por este periódico, este tipo de peleas se producen a la salida de los colegios e institutos, por ello en varios municipios sus policías locales extreman la vigilancia con patrullas en los principales centros de secundaria como medida preventiva para evitar estos enfrentamientos.

Así lo hace la Policía Local de Massanassa, donde se produjo una de estas quedadas para pegarse. Fuentes policiales indicaron que no tenían constancia de que se había producido esta pelea hasta que no han visto el citado vídeo en el canal de Telegram. En todo caso desde hace tiempo agentes de la Policía Local suelen acudir a la salida de los colegios y se quedan durante varios minutos precisamente para disuadir a los adolescentes de cualquier tipo de acto violento.

Por su parte, la Policía Nacional prosigue sus investigaciones aunque la actividad de este canal de Telegram ha cesado, y por el momento no han recibido ninguna denuncia de ningún padre que haya identificado a sus hijos y considere que la difusión de sus imágenes constituye un delito.