Cuando se trata de trucos y consejos ingeniosos, siempre intentamos ofrecerte los que funcionan de verdad. A veces, bastan unos pocos movimientos para ahorrar tiempo y esfuerzo en casa. Y no sólo porque no puedes malgastar tu energía en las tareas domésticas, sino porque también tienes que relajarte, salir y hacer lo que te gusta y te hace sentir bien. Por eso hoy, te mostramos un truco realmente fenomenal. Utiliza papel de aluminio en el horno y no querrás volver a prescindir de este ingenioso truco.