El alcalde de O Son, el popular Luis Oujo, recuerda que “cando empezamos, no 2011, había unhas ordenanzas moi anticuadas, e tiñamos problemas nos espazos públicos, cos cans nas praias ou o feísmo da roupa pendurada na zona antiga”. Por ello, comenzaron a aportar necesidades desde cada área de gobierno para ponerse, a finales de 2015, a redactar una futura ordenanza de policía, buen gobierno y convivencia, que este viernes se aprobaba definitivamente.

“Temos tanta normativa que deste xeito podemos simplificala; ademais, pódese modificar, está viva segundo as necesidades sociais”, aportaba. También recuerda que tanto los miembros de Protección Civil como los agentes de la Policía Local “non sabían como explicar determinadas cuestións, e o mellor xeito é aplicar as sancións” en aspectos como la uniformidad del mobiliario de las terrazas o su estética, algo que durante la pandemia de covid cobró máxima vigencia (y que también espoleó los proyectos para las fachadas litorales de su capital y Portosín). “E non consta ningún traballo aportar harmonía”, especifica Oujo.

Como reseñaba antes, “a partir de datos de concellerías como a de Deportes, Urbanismo ou Servizos Sociais intentamos clarexar detalles que semellan insignificantes, como o lugar onde instalar unha carpa”, pero que hoy ya no ofrecen dudas. También agradece la labor de los técnicos municipales en cuestiones como la de regular la convivencia o la lacra que suponen las redes de mendicidad organizada, “sempre respectando aos demais”, acaba.