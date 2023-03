El Concello de Negreira invertirá cerca de dos millones de euros (el Ministerio de Transición Ecológica financiará el 80 %) en la sustitución de 2.764 luminarias públicas por tecnología LED. Además de suponer un ahorro en la factura del 70 %, la administración local contará con una plataforma web para detectar averías, conocer consumos y gestionar el sistema de la forma eficiente, incluyendo programación de horarios.

Además, se reducirá a la mitad la contaminación lumínica.

Así lo explicaba el alcalde, Manuel Ángel Leis Míguez, que hizo una presentación pública acompañado de Félix Martín, de Aceínsa (firma adjudicataria) y Joseba Pajuelo, director de Consultores de Eficiencia Enerxética. La adaptación y sustitución de cuadros de mandos y bombillas se prolongará 6 meses.

A este respecto, se incluyen mejoras en la iluminación artificial de los campos de fútbol de Cepelo y el Jesús García Calvo, pero también en las canchas de tenis y pádel, o el Complexo Deportivo Municipal de Pedra Mámoa y la Praza das Brañas.

Leis destaca que la nueva red dotará “da tecnoloxía máis eficiente no ámbito do alumeamento público, cunha mellora da visibilidade no casco urbano e todas as parroquias”. En cuanto a los costes de mantenimiento, se reducirán a la mitad, y respetará la normativa europea.