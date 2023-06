“É mellor que todos os representantes municipais elixidos polos cidadáns perciban unha contía digna polo seu traballo e se dediquen a el en corpo e alma, que inundar o Concello de asesores, como sucedeu nas pasadas lexislaturas en Teo”, aporta la alcaldesa popular Lucía Calvo, que propondrá este viernes dedicaciones para 7 de los 9 componentes de su partido. Además, aumentará un 15% las asignaciones a todos los grupos pese a su mayoría absoluta. Y en Ames, el regidor del PSOE, Blas García (en su caso, sí está en minoría) propuso con éxito que el PP sume 3 dedicaciones parciales y 2 puestos de personal auxiliar con el argumento de que ahora tienen un edil más.

De esta forma, el regidor de Ames se embolsará 58.000 euros (siempre brutos) al año proponiendo, y sacando adelante gracias al voto de los populares, cuatro dedicaciones exclusivas (por 40.000 y 35.000 euros) y dos parciales (siempre por 26.500 euros) para los suyos, más tres parciales para el PP y dos para el Bloque por ese importe. La única edil de Espazo Común, Luísa Feijóo, tendrá derecho a personal de apoyo a tiempo parcial.

Esta concejala exsocialista quiso dejar claro que “queda instaurado por primeira vez na historia política de Ames un cogoberno entre o partido socialista de Ames e mailo Partido Popular. Vostede señor García ao non conseguir a maioría absoluta, e que só entende da política de favores e da compra de vontades, desbota o anterior socio de goberno e asegura o seu futuro pactando co PP, nada máis e nada menos que con cinco postos de traballo que teñen un custo de 163.105 € ao ano. Neste mandato vanse dilapidar preto de 300.000 euros entre dedicacións da oposición e o seu persoal eventual”.

A su vez, desde el BNG (que también creció, al pasar de tres a cinco concejales), Escarlata Pampín manifestaba que “a proposta que se presenta responde a un pacto na sombra co PP, eses mesmo que noutros lugares pacta con VOX. O partido socialista pacta as dedicacións co PP para deixar fóra do goberno o BNG. Creo que ese pacto non lle debeu resultar moi difícil porque o PP de Ames dende hai un par de anos non está nin se lles espera”. Oliva Agra, del PP, replicaba que “as intervencións que estou vendo corresponden máis cunha pataleta de nenos pequenos”.

Ya en Teo, Lucía Calvo asumirá los departamentos de Economía, Facenda, Persoal e Urbanismo; Rogelio Mougán será el primer teniente de alcalde con Medioambiente Rural e Urbano, Seguridade Cidadá e Benestar Animal; y José Manuel Guerra ejercerá como segundo teniente de alcalde, y será delegado de Obras y también de Infraestruturas.

El resto de las responsabilidades recaerán en Margarita Rosende Domínguez, Cultura, Turismo, Festas Tradicionais e Festexos; Juan Jesús Cerqueiro Pintos, Servizos Sociais, Familia, Infancia, Terceira Idade e Relacións Veciñais y Rogelio Gómez Fernández, Deportes e Xuventude (estos tres munícipes tendrán dedicación exclusiva). Por su parte, Teresa Castro Framil, Transportes e Mobilidade; Ángel Barreiro Rodríguez, Desenvolvemento Industrial e Economía Local; y María Vázquez Rey, Educación, Muller, Igualdade e Diversidade (todos con parcial). Y, del mismo modo, la mandataria incluirá “unha actualización do 10% para as contías que perciben polo seu traballo todos os concelleiros da nova Corporación municipal”, anticipaba.

Oroso

En otros municipios, como el de Oroso, ya se han aprobado las dedicaciones. En este caso, el regidor Álex Doval recibirá 48.500 euros brutos al año, con dedicación total, mientras que su edila María Requejo contará con otra total, pero por 27.000 euros, y Jesús Fernández de una parcial (del 80%) por 20.000 euros. “O goberno de Oroso custará á cidadanía 27.476 euros menos ao ano en salarios poíticos que o anterior”, apuntaba el alcalde.