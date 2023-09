La Corporación de Ames dio luz verde por unanimidad a la cuenta general del año 2022 con un resultado presupuestario ajustado de 838.056 € y un remanente de Tesorería que, por 8.042.107 millones, permitirá seguir acometiendo planes para la reactivación económica local, como el Ames Progresa. Pero, además, todos los ediles apoyaron la propuesta del BNG para crear una senda peatonal en varios tramos por el Camino en Trasmonte, tal como se prometió a los vecinos por motivos de seguridad, y cuya licitación caía recientemente (con el lógico malestar de los residentes).

Respecto a la cuenta general, se presentó por moción de urgencia. La concejala Susana Señorís expuso que se alcanzaron unas cifras de ejecución máximas en lo tocante a los gastos de 30.668.622,43 euros en obligaciones reconocidas, sobresaliendo una cantidad referida a la ejecución de inversiones (capítulo 6) del Concello por importe de 5.664.899,25 euros, mientras que los números en el apartado de ingresos se fijaron en 29.535.742,64 euros.

Sin embargo, desde el Ejecutivo local admitían que se superó el límite de la regla de gasto y se incumplió la estabilidad, algo que achacan a que “no ano 2022 continuouse co mantemento do marco e directrices ditadas polas institucións europeas para preservar a economía que incluían, entre outras medidas, a suspensións das regras fiscais tamén para este exercicio 2022”, circunstancia que “permitiulle ao Concello empregar os seus aforros, o remanente de tesourería, do exercicio 2021 para levar a cabo os investimentos do Plan Ames progresa”, justificaban.

En sus intervenciones, Luísa Feijóo anunció su voto a favor por formar parte entonces del gobierno local, y tratarse de “un documento técnico”. Por su parte, la 'popular' Oliva Agra se centro en el “aumento do que se recada por impostos directos”, ya que si en 2020 sumó 7,9 millones, en 2021 fueron 8,4 y en 2022 “8,894.228 euros, o que supón 433.000 máis que o ano anterior”. Ya desde el BNG, Alexandre Espinosa quiso hacer hincapié en que el documento “presentouse dous meses despois do que marca a lei”, dificultando la fiscalización. Señorís, a su vez, incidía en que “no 2022 o Concello de Ames seguiu coa súa senda de crecemento apostando polos investimentos e mantemento dos servizos que fan deste Concello un referente a nivel estatal”.

Por último, se rechazó la moción del PP contra la posible tramitación de una ley de amnistía, undiendo en su rechazo al PSOE y Bloque, mientras que Luísa Feijóo se abstuvo.