Por si fuera poco el tener que suspender la campaña de la almeja y el berberecho en la ría de Muros-Noia sólo once días después de abrirla, un nuevo problema vino a sumarse de cara a las navidades: la campaña de la ostra no pudo abrirse debido al mismo motivo: la escasez de producto de talla comercial.

Ello supone un nuevo jarro de agua fría para los mariscadores de la cofradía de Noia, pues se trata del banco natural más importante de Galicia y el principal proveedor del mercado en estas fechas.

De modo que, al no poder faenar a esa especie las 35 embarcaciones autorizadas en Noia, la cofradía dejará de ingresar una importante cantidad (el año pasado la facturación fue de más de 160.000 euros, por unas ventas de 23.760 kilos de ostra). Pero la producción de este bivalvo 2022 está muy lejos de la registrada en 2019: más de 82.000 kilos. El patrón mayor, Santiago Cruz, señala que “a ostra ten ciclos anuais, e uns anos desova máis ca outros. Este ano desovou moito, pero non terá talla comercial ata o ano que vén”. De modo que de la ría de Muros-Noia no saldrán estas navidades ni almejas, ni berberechos, ni ostras. Será una Navidad amarga para el sector marisquero.