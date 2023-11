Comienza el programa de actividades del 25N en Ames con las XIII Xornadas Achégate á Igualdade, que arrancan este jueves con unos 120 inscritos en la casa de la cultura de la capital maiana. Además, colaboraron en los carteles promocionales jugadores del Monbus Obradoiro como Álvaro Muñoz, Rubén Guerrero, Fernando Zurbriggen, Álex Suárez, Alonso Grela y Pablo Harguindey, pero también su entrenador, Moncho Fernández. Asimismo, se sumaron la futbolista de la A.C.F. Fiorentina, Verónica Boquete, que participa en las jornadas de igualdad; el alcalde; ediles; personal municipal; alumnado del IES Milladoiro; y miembros del tejido empresarial y hostelero local.

Las jornadas arrancarán a las 9.00 horas, incluyendo la mesa redonda A forza do desexo fronte aos roles de xénero establecidos no deporte; charlas Nós sumamos. Reformas: desculpen as molestias y Os homes ante o reto da igualdade; y talleres para prevenir la violencia y sobre masculinidad. El día 23 habrá música y teatro en Milladoiro, y el 25, manifiesto, una andaina y concierto de The Tetas Van.