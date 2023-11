La Asociación de Empresarios de Deza reunió a algunos de los más importantes industriales de la comarca en su VII Xuntanza Empresarial celebrada en el Pazo de Bendoiro (Lalín). Fue un concurrido evento en el que se entregaron los ocho premios con los que la entidad distingue anualmente a los asociados que destacan por su actividad en diferentes campos. Además, contó con la presencia del conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, quien destacó la importancia de este foro anual, al que además no dudó en calificar de “o maior encontro empresarial de toda a comarca, con 150 empresas participantes”.

Así, y acompañado por el presidente de la patronal, David Campos, resto de directiva y socios, felicitó a las entidades premiadas por su compromiso con el “desenvolvemento económico do Deza”. En concreto, en esta edición los galardones concedidos por la junta directiva de la AED fueron para Autocares Meijide, principal candidato al Premio á traxectoria empresarial; Abanca, que se llevó el Premio especial AEDeza; Metaldeza, perceptora del Premio á internacionalización; Prefabricados Faro S.L., merecedora del Premio á innovación; Piscofino Gourmet (representado por Sonia López Alonso), que sumó el Premio ao emprendemento; el Museo e Restaurante Casa do Patrón-Asociación Etnográfica de Codeseda, reconocidos con el Premio ao fomento do galego; Librería Álvarez, cuyos representantes recogieron el Premio do sector do comercio; y Mesón O Cruce, que recibió el Premio do sector da hostalería.

Campos, por su parte, no pudo sino agradecer la dedicación de estas compañías a la economía de la comarca dezana. A su vez, el conselleiro quiso hacer referencia a la colaboración de la entidad convocante a la hora de propiciar la implantación de la FP en la zona ya que, no en balde, “participaron na elaboración da oferta, a través do Plan Conecta FP, e son un elemento fundamental para a empregabilidade dos alumnos destas ensinanzas”, subrayó.