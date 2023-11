O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, asistiu ao acto en conmemoración do Día Mundial do Neno e da Infancia organizado pola Efa Piñeiral de Arzúa. Conversou cos alumnos sobre as actuacións que se realizan desde a Xunta para a protección da infancia e sinalou que un dos cometidos “é velar porque cada neno e adolescente teña unha infancia feliz e que ningunha circunstancia lle impida desenvolver o seu proxecto de vida. Lembrou que se procura a participación da mocidade a través do Consello de Infancia e Adolescencia.