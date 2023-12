Os concellos do cinturón compostelán apuntalan as súas programacións lúdicas de Nadal con iniciativas que premian a implicación dos seus veciños na ornamentación e que fomentan a solidariedade.

Na Pobra, a edil de Promoción Económica, Amparo Cerecedo, entregou os premios ás persoas propietarias das vivendas gañadoras do IV Concurso de Embelecemento de Balcóns e Fachadas, no que participaron máis de 30 domicilios que demostraban creatividade e vistosidade nestas datas sinaladas. Este certame repartiu 2.100 euros en vales para trocar en máis de 40 establecementos comerciais e de servizos.

O primeiro premio (600 €) foi para unha vivenda de Tarrío, e os cinco segundos, de 300 euros, un por cada parroquia, foron para vivendas da rúa Cardeal Patiño (Santiago do Deán), A Mercé (Santo Isidro de Posmarcos), Rosamonde (Santa Cruz de Lesón), Bandaseca (Santa María do Xobre) e A Pontenaveira (Santa María a Antiga do Caramiñal).

En Zas, se o Nadal pasado os veciños de Brandomil lograron reciclar unha cuba de auga abandonada, transformándoa nun tren para viaxar Papá Noel, este ano superáronse, e dun eixo dun camión, fixeron un carrusel para os nenos. A reciclaxe e o traballo colectivo desta parroquia está a facerse un oco nas decoracións do Nadal máis importantes da Costa da Morte.

Aos elementos do Nadal do ano pasado, o tren de Papá Noel co seu carro para levar os agasallos e o muíño de aire, este ano súmanse un carrusel e a fachada dun pobo do Nadal, todo iso feito con material reciclado. A árbore de Nadal duplica o seu tamaño e colócase en oito metros de altura. Bonecos, un asento e o nome de Brandomil, todo iso feito de troncos de madeira, completan un orixinal belén realizado con orixinalidade.

En Malpica presentouse a campaña Merca Nadal Malpica, impulsada polo Concello e que comeza este venres. Hai 66 negocios adheridos, nos cales por cada 5 euros de compra, os clientes recibirán unha rifa para optar a un vale de 100 euros para gastar nos mesmos. Sortéanse cinco tarxetas en total. A campaña remata o 5 de xaneiro. Ademais, o Concello convocuo un concurso de escaparates baixo a temática propia do Nadal.

Os establecementos interesados teñen ata luns 20 para apuntarse. Os participantes deberán ter adornado o escaparate dende o día 20 de decembro ata o día 7 de xaneiro. Para a valoración dos escaparates terase en conta a calidade artística, a composición, a creatividade e a orixinalidade. Haberá premios a repartir entre os mellores:un de 300 €, un segundo de 200 e sete terceiros de 100.

Pola súa banda, Vimianzo celebra este ano a terceira edición dos seus Cantos de Nadal, iniciativa que contará coa actuación do grupo Alana, conformado polo vimiancés Pablo Castro, Eloy Vidal e Antía Vázquez.

A programación inclúe unha visita a cada unha das parroquias e dará comezo este mesmo venres 15 ás 18.00 horas na escola de Treos. Continuará ás 20.00 horas no salón parroquial de Castromil, en Salto.

Asimesmo, este domingo 17 Vimianzo amosará a súa solidariedade na tradicional Gala de Nadal, realizada en colaboración con Cáritas e Cruz Vermella. Será presentada por Víctor Fábregas e haberá actuacións musicais e sorteo de agasallos. Para rematar a xornada, haberá chocolatada para todas as persoas asistentes.

E tamén en Vimianzo, este venres inaugurarase a pista de xeo natural, que este ano estará localizada no lateral do concello ata 7 de xaneiro. As persoas interesadas poden realizar xa a súa reserva para gozar desta instalación a través da aplicación Saudater. A entrada básica, que ten un custo de cinco euros, inclúe os patíns e ten unha duración de 45 minutos, deixándose outros 15 para o cambio de calzado. Como complemento, poderase alugar o casco e material de apoio para facilitar a patinaxe.

Xa en Ames, e despois das actuacións e chocolatada do acendido de luces, continúan este domingo coa programación, organizando o seu Concerto de Nadal cos grupos locais Os Castros, As Maianas, a Asociación Cultural Follas Novas, Os Retranqueiros e Airiños do Paseo de Colón. Será ás 19.00 horas na casa da cultura de Bertamiráns (convites na billeteira electrónica do Concello).

E xa en Negreira, o Festival de Nadal chegará ao novo auditorio o 23, ás 18.00 horas. Hai que retirar antes pase na delegación de Deportes e Cultura, e incluirá actuacións de Veiga do Cotón (que organiza, co Concello), Escola municipal de Baile, Os Garuleiros, Escolas de hip hop e baile moderno, monólogo de Pablo Alvite, Acrosport Afa CPI San Vicente, Montse Angueira e a demostración da Escola de Karate Akai Ryu.