A xunta de goberno local da Laracha aprobou con carácter inicial o proxecto de expropiación de todos os terreos vinculados ao conxunto arquitectónico das Torres de Cillobre. Trátase dos restos da fortaleza datada no século XIV e que dan nome ao núcleo no que se sitúan, moi preto do casco urbano da capital municipal larachesa.

As Torres de Cillobre conforman un dos símbolos do concello ao aparecer representadas no escudo municipal, o que pon de manifesto a súa relevancia histórica, en especial durante a época feudal, na que pertenceron a familias nobres. A día de hoxe aínda se conservan unha parte do muro perimetral e a vivenda da torre. O proxecto de expropiación inclúe catro parcelas catastrais que suman unha superficie total de 2.655 metros cadrados. O investimento alcanzará os 54.000 euros, que o Concello da Laracha asumirá integramente con fondos municipais.

O goberno local xa incluíra as Torres de Cillobre no Plan Especial de Patrimonio Cultural co obxectivo de garantir a súa máxima protección.