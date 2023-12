Avanza o Nadal polas comarcas de Área cunha chea de actividades solidarias, como o partido benéfico a favor da familia á que lle ardera a casa en Tordoia, pero tamén sociais, como a entrega de cestas de benvida aos natalicios de Lalín, ou os chamamentos para colaborar co desfile de Reis, algo común á meirande parte dos municipios, sen esquecer aqueles que optaron pola fórmula das prebadaladas a beneficio dos seus festeiros, como Santa Comba ou Ames. E, por suposto, continúa a entrega de galardóns polas decoracións e felicitacións festivas.

Comezando polas cestas da benvida a natalidade, os concelleiros Carmen Canda e Marcos Mariño, de Lalín, entregáronllas a 13 familias. Foron 7 nenas e 6 nenos os menores beneficiarios na que foi a sétima entrega deste ano, sumando un total de 59 axudas anuais. Inclúen varios produtos básicos para o coidado dos recentemente nados e como recibimento que o Concello fai por estes novos lalinenses. O prazo de presentación de solicitudes segue en marcha no que queda do presente ano. E para aqueles nacementos, adopcións ou constitucións de tutela que se produzan no mes de decembro de 2023, o período hábil estará aberto ata o vinte de xaneiro de 2024.

No que atinxe ás prebadaladas, o Concello de Santa Comba fai un chamamento aos seus veciños para que o día 30 acudan ás 18.00 horas ata o pavillón de Fontenla, onde estarán as campioas de baile Mélani Lois e Ainhoa González como convidadas de honra e poderán gozar coa música de Xeración Babalú DJ (CBC Producciones) e a cantante Noelia Rial, sen esquecer os inchables e o brinde con uvas. Ames tamén convoca á veciñanza o día 31 de decembro para celebrar as prebadaladas de fin de ano, entre as 11.00 e as 14.00 horas, nun acto presentado por Loli Gómez na Praza do Concello de Bertamiráns, onde actuarán os gañadores de Canta con Ames e se entregarán os premios da Xincana Xove.

No caso de Brión veñen de divulgar os nomes dos premiados do concurso de decoración de Nadal, que rematou coas seguintes puntuacións para facer o podio: Carmen Montero, de Bastavales, acadou 338; Carol Rivas, da mesma localidade, 308; e Oimabe Vioxo, da Luaña, reuniu 183.

Xa en Valga, a capacidade do belén artesanal en movemento para atraer visitantes non deixa de sorprender. Porque, se durante a ponte da Constitución foron máis de 10.000 as persoas que se achegaron a Campaña atraídas pola sona do nacemento, na fin de semana do 16 e 17 non foron menos e, de feito, tiveron que ampliar o horario de apertura para que ninguén quedara sen ver a montaxe.

Así, a situación vivida o domingo 17 reflicte á perfección esa avalancha de turistas: pola mañá chegaron ata o belén once autobuses cargados de excursionistas e, pola tarde, outros cinco. As procedencias foron do máis diverso: Asturias, Cambados, Ponteareas, Celanova, Fisterra ou Vigo, por citar algunhas. E a isto houbo que engadir os centos de persoas que chegaron en pequenos grupos familiares ou de achegados. A afluencia obrigou a ampliar en dúas horas a apertura do nacemento: de 11.30 a 14.30 e de 16.30 a 21.30 horas.

“Foi unha invasión, un dos días de maior asistencia da historia do belén. Houbo colas e colas de xente durante toda a xornada e algúns estaban preocupados pensando que íamos pechar sen que puideran entrar, pero aquí mentras haxa xente non se cerra”, indican dende a asociación.

E o sábado anterior “tamén houbo moitos autobuses e tivemos que abrir durante toda a mañá –cando habitualmente está pechado– xa que chegaban continuamente. Foi unha fin de semana moi boa”, conclúen dende Amigos do Belén.

Ademais, os usuarios e usuarias da Fundación de Discapacitados Psíquicos de Barcala exerceron como axudantes de Papá Noel no CEIP O Coto, repartindo caramelos como un pequeno adianto do Nadal. E por último, a beneficio da familia do municipio de Tordoia que perdeu a casa nun incendio, o Resmón C.F. de Trazo organiza un partido benéfico para o vindeiro día 31, ás 16.30 horas no campo da Sagrada, entre as categorías sénior e feminina.