Podía granizar o arreciar la tormenta, que Ramón Ferreiro Regos, Ramón o practicante (Ordes, 15 de septiembre de 1923–22 de septiembre de 2006) siempre acudía a la llamada de los pacientes a bordo de su motocicleta. Declarado Hijo Predilecto del municipio en 1989 (aún en vida), también recibió la Medalla de Galicia en 1998. Y ahora, el Concello ordense acaba de contratar la producción artística y emplazamiento de una estatua de bronce por 33.636 € –que se encargará de elaborar el artista Miguel Couto Cotelo– en el centenario de su nacimiento.

Su faceta profesional pasó por ser practicante titular durante más de 30 años, labor llevada a cabo mayormente en Ordes, ya que además de obtener la plaza en la por entonces llamada Asistencia Pública Domiciliaria, también ejerció en el sanatorio Concheiro y como médico de la empresa Viriato. “Cuentan las gentes de Ordes, y especialmente las de las parroquias y aldeas, que lloviera o nevara, fuera de día o de noche, Ramón o practicante siempre acudía a atender a cualquier persona enferma que había precisado sus servicios”, apuntan desde la administración local para justificar el encargo, no sin antes encumbrarlo como “ejemplo de buena praxis, solidaridad y generosidad. Máximo exponente del juramento hipocrático”.

Para Ramón o practicante no había ni días ni horarios establecidos, y nunca rechazaba ofrecer sus servicios, aunque la persona no estuviera afiliada al seguro o tuviese recursos para pagar su labor, “siendo habitual que él mismo pagase de su bolsillo tratamientos y medicamentos”. Fue, además, en 2003 cuando el pleno municipal acordó por unanimidad ponerle su nombre a la calle en la que está situado el centro de salud.

En cuanto a las medidas aproximadas, la escultura, tendrá 190x100x70 centímetros y se elaborará en un modelado de pieza única y fundición de bronce en instalaciones propias, con transporte e instalación incluidas.

Ferreiro, además, encabeza una saga familiar que cuenta con otra destacada exponente, tal como recuerdan desde la Asociación Cultural Obradoiro da Historia: su hija Lola Ferreiro, nacida en 1957 y fallecida el 11 de diciembre. “Antes de ser coñecida pola súa loita feminista, Lola sempre participou activamente na vida cultural da súa vila natal, Ordes, principalmente na década dos oitenta, na que se desenvolvían actividades como a Feira da Cultura Popular na alameda, concertos, experiencias asociativas como O Terruño e outros actos no contexto político dun Ordes gobernado por Manuel Viqueira, alcalde entre 1983 e 1987”, aporta el historiador Manuel Pazos.

Fue, además, licenciada en Medicina e Cirurxía por la USC, especializada en Psiquiatría, referente del feminismo gallego y una de las fundadoras de la Asociación Galega de Mulleres, así como catedrática de Procesos Sanitarios, “exercendo como tal no ensino público, integrante da Asociación Galega de Saúde Mental, promotora e participante na Marcha Mundial das Mulleres” y “activista en todas as causas relacionadas non só cos dereitos das mulleres; tamén en problemáticas sociais vinculadas á relixión, dereitos sexuais, patriarcado ou machismo”.