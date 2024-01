Las máquinas trabajan ya en la pavimentación de la Avenida de Muíño Vello, una de las vías más transitadas de Milladoiro y por la que acceden al polígono situado en la localidad amiense una parte importante de las 1.200 personas que trabajan en alguna de las empresas radicadas en el parque empresarial. Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 109.224,81 euros, estarán rematados esta semana, según avanzó a este diario el concejal de Obras y Servicios Básicos, Gustavo Nieto. Tan solo quedará pendiente el pintado de la calzada, que ejecutará otra empresa. Según el edil, las obras se desarrollan sin causar problemas de tráfico.

A estas obras se suman las que se están llevando a cabo en la Casa da Cultura, con un presupuesto de más de 250.000 euros. La actuación contempla la construcción de tres nuevas aulas y de un almacén y cuartos de baño para la cafetería situada en la planta baja del edificio. Los trabajos se llevarán a cabo de manera simultánea con la actividad diaria del centro y la cafetería. El plazo de ejecución es de ocho meses.

No serán las únicas actuaciones que está previsto acometer en Milladoiro en los próximos meses. Previsiblemente en primavera se dará luz verde a obras de aglomerado en otras tres calles de la localidad: Agro do Medio, Rúa do Rego e Rúa de Abaixo. Las tres actuaciones están presupuestadas en más de 200.000 euros.

En la agenda de la Concejalía de Obras y Servicios Básicos están también los trabajos para soterrar la línea de media tensión en Ventín, de cara a la construcción del nuevo colegio; el arreglo de las aceras en la Avenida da Maía, en Bertamiráns, y los interiores de Framil, en Biduido. “No primeiro semestre do ano vanse facer obras por un importe de máis de catro millóns de euros”, confirma Gustavo Nieto.