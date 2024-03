Camariñas y A Pobra son los únicos refugios de la caramiña en Galicia

La Corema album, comúnmente conocida como caramiña, es una planta endémica y emblemática de las áreas costeras atlánticas europeas que en los últimos años ha visto reducido su hábitat y el número de ejemplares. La especie tiene en Galicia dos únicos refugios: Camariñas y A Pobra do Caramiñal, curiosamente las dos localidades a las que ha dado nombre esta singular planta.

Así lo constata un pionero estudio científico elaborado por el ingeniero forestal camariñano Mateo Pasantes Campaña, bajo la tutela del doctor Jaime Fagúndez, profesor de la Universidad de A Coruña. En Galicia, “actualmente esta especie so esta presente en Camariñas e na Pobra, e testesmuñalmente en Ferrol, onde quedan dúas plantas”, afirma. En el resto de España, solo se localiza “en Andalucía, pero hai moi poucas”, y también tiene presencia en áreas de Portugal y Francia.

El trabajo desarrollado por Mateo Pasantes, que complementó su formación con un máster en biodiversidad, se centró en estudiar la evolución de la población de las caramiñas en la playa de Trece (Camariñas), con el objetivo de comprender su dinámica poblacional y su relación con el entorno. Constató, a través del análisis de ortofotografias, que en los últimos 50 años el área de implantación de esta especie “viuse reducida notablemente, pasando de abarcar unhas 28 hectáreas a tan so 20 na actualidade”. Además comprobó que aumentaron las discontinuidades poblacionales “e agora temos illas de poboación máis pequenas”. Su estudio estima además que actualmente en el litoral de Camariñas hay entre 35.646 y 43.567 unidades de esta especie vegetal.

En cuanto a las causas de la tendencia a la disminución de esta planta, destaca que podría estar motivada por la expansión del pinar, haciendo que quede muy comprimida entre el espacio forestal y la playa, así como a la fragmentación del hábitat.

Otro dato significativo que se desprende de la investigación es la caramiña requiere de unas condiciones muy específicas para su reproducción, lo cual limita su regeneración. Así, Mateo Campaña, después de clasificar los ejemplares por género y recoger unas 600 semillas trató de reproducir sin éxito esta especie en laboratorio. De hecho, añade, “a taxa de xerminación foi nula”.

Y es que, añade, esta planta requiere para su reproducción de la intervención de especies animales como “conexos, gaivotas ou mesmo raposos, que comen os seus froitos e, despois, grazas aos ácidos dos seus excrementos a xerminación das semillas vese favorecida”.

Mateo Pasantes realizando el estudio de campo en la playa de Trece, en Camariñas / M. P.

Por todo ello, concluye que es necesario considerar las complejas interacciones ecológicas que afectan a la especie, así como adoptar medidas “de conservación para protexer o seu hábitat e mellorar a súa viabilidade”. En su estudio sugiere asimismo áreas de investigación futura, así como la necesidad de nelaborar un estudio detallado de la floración, la conservación ex-situ e integrar la información obtenida en la gestión ambiental “para garantir a preservación da Corema album na rexión”.

Mateo Campaña considera que “sería interesante” igualmente establecer medidas de control “e traballar na recuperación do hábitat dunar da praia de Trece”. Cree además que la especie debería ser considerada como “vulnerable no catálogo de especies ameazadas, xa que iso suporía un antes e un depois no manexo desta especie”.