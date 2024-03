Así es el molino de mareas más grande de Galicia que parece flotar en el agua

Sabías que na parroquia de Serres, concello de #Muros atópase un dos muíños de mareas mais grande de España. Trátase do Muiño do Pozo do Cachón, construido no primeiro cuarto do s.XIX, ademais de muiño, foi casa de baños mediciñais con algas e augas mariñas. #Galicia pic.twitter.com/Wmv0ZqvDyU