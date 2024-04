O CIS Madeira eloxia o uso de madeira de especies galegas no paseo marítimo de Caión

O Concello da Laracha está rematando a primeira fase do proxecto de renovación e mellora dos elementos de protección dun tramo do paseo marítimo de Caión, que afecta ao sector do Sendeiro de Saldoiro que comunica a Praza Eduardo Vila Fano co acceso principal á praia das Salseiras. A renovación da varanda de madeira, incluíndo as escaleiras intermedias de baixada aos areais do Caracoleiro e das Salseiras, estase a facer con material e deseño sostibles, empregando na construción madeira de castaño autóctona, esteticamente axeitada e adaptada á contorna. Tamén se inclúe no proxecto a mellora da sinalización e a instalación de novo mobiliario.

Os traballos estiveron supervisados polo Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia (CIS Madeira), que destacou a calidade dos materiais e o excelente resultado obtido nunha actuación que considera exemplo de obra nova que pon en valor as especies frondosas e promociona a madeira na construción. Esta primeira fase ten un orzamento de 88.500 euros.