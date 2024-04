La Xunta elige uno de los dos geriátricos de Ames para divulgar ayudas y el regidor le exige inversión

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, eligió uno de los dos centros de día que tiene Ames (Saraiva, en Milladoiro, de titularidad particular) para explicar la nueva convocatoria del programa Respiro Familiar, que ofrece ayudas para que los cuidadores habituales de personas dependientes o con discapacidad cuenten con unos días de descanso. Y, a su vez, el regidor, Blas García, trasladaba que “creo que a Xunta debería investir máis en conciliación e coidado das persoas maiores e deixar de visitar centros privados”.

Porque, hay que recordar, la capital maiana carece de servicios públicos de este tipo, y ni siquiera cuenta con residencias, geriátricos 24 horas, por lo que el alcalde lamentaba que no se le convocase, y que ya en el pasado se pusieran “en contacto con eles para poñer a disposición do Ente autonómico os terreos necesarios para a construción dunha residencia, pero parece que a reclamación caeu en saco roto. Lamento que a conselleira non tivese tempo hoxe para reunirse co alcalde e coñecer de primeira man as necesidades dos maiores do concello de Ames e preferise visitar un centro privado. Eso demostra a falta de sensibilidade do goberno da Xunta”, terminaba.

En lo que atañe a la presentación autonómica, Fabiola García señalaba que el plazo para solicitar las ayudas permanecerá abierto hasta el 21 de octubre. Concretamente, el programa Respiro Familiar ofrece ayudas de 1.500 euros para estancias temporales en residencias o de 1.000 euros para contratar los servicios puntuales en centros de día o la atención de un cuidador en el propio domicilio. El presupuesto inicial es de 880.000 euros, que se podrá ampliar en caso de recibir más solicitudes, y a lo largo del pasado año 2023, se beneficiaron de estas ayudas más de mil familias en el país.

En contacto

De tal forma, en el centro de día de la rúa das Palmeiras, la conselleira tuvo ocasión de departir con la mayoría de los usuarios presentes para conocer su opinión al respecto de la atención recibida. Este fue el caso de Lourdes, de 89 años, que no dudó en aseverar que “aquí estou coma unha reina”, algo que la titular del departamento gallego consideró “moi importante, porque se está contenta, é que está ben”.

A su lado, Sara, vecina de Milladoiro, también al borde de los 90, se interesó por las ayudas para abonar este tipo de servicios, mientras que Ángel, de 88 años, analizaba las noticias de la prensa y accedía a través de un monitor al programa didáctico 9 Letras, de memoria y fijación elaborado para Saraiva.

La conselleira señaló que la Xunta tiene, al hilo, alternativas para que las personas con dependencia o discapacidad y sus familias tengan más facilidades para decidir dónde vivir esta etapa de sus vidas. Además de este programa de Respiro Familiar, impulsó en este año 2024 el Bono Coidado no Fogar, que ofrece una ayuda económica de 5.000 euros al año para todas las personas con dependencia que están siendo cuidadas en sus casas, independientemente del grado o situación económica.

Asimismo, Fabiola García lamentaba recientemente que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado deje a Galicia sin 50 millones de euros en materia de dependencia el próximo año. Lo hizo durante una interpelación en el Parlamento gallego en la que señaló que el Gobierno central “segue sen cumprir” con la Ley de Dependencia que le obliga a cofinanciar el 50% de la atención, asumiendo la Administración autonómica el 70% del gasto.

Pleno y renuncia de Santomil

El Concello de Ames celebrará este jueves un pleno a las 20.30 horas en el que, además de tomar constancia de la renuncia del líder del BNG, el edil David Santomil, se debatirá sobre la ratificación de tres decretos de la alcaldía para la subsanación de deficiencias de proyectos de obras incluidas en el POS+ 2024 (obras de seguridad viaria desde O Mercuto a Vilar; obras de la senda de A Ponte Maceira a Carballo; y las de humanización de la Praza da Curuxa).

También se abordará la puesta en común de un decreto del regidor sobre la corrección de un error material en el POS+ Adicional 1/2024. Y, por otro lado, se acometerá el inicio del expediente para la elección de juez de paz sustituto y la tercera modificación del Plan estratéxico de subvencións “para introducir novas liñas de axudas e reconfigurar outras vixentes”, apuntaban desde el ejecutivo local. Por último, se tratarán dos mociones políticas, una del Partido Popular de Ames sobre la normativa de los gallineros de autoconsumo, y otra del Bloque para rechazar el proyecto de la fábrica de celulosa Altri en Palas. El pleno será emitido en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ames.