Informe desfavorable: A Pobra se opone a la ampliación de la conservera Escurís

El Concello de A Pobra se opone con rotundidad al proyecto presentado por el grupo empresarial Jealsa para ampliar su conservera Escurís S.L. en la zona urbana de Baiuca, en una superficie de 50.000 m2. Un proyecto para el que la compañía prevé una inversión de 29,5 millones de euros y para el que pidió la declaración de interés autonómico.

El alcalde, Carlos Vidal, compareció junto a los ediles de Urbanismo, Lois Piñeiro, y Promoción Económica, Amparo Cerecedo, dejando claro que la postura de los cuatro partidos del gobierno local (Nós Pobra, PSOE, BNG y VIP) es “unánime”.

El proyecto cuenta ya con los informes favorables del Igape y de la Dirección Xeral de Urbanismo (este último condicionado a que se subsanen cuestiones relacionadas con el Plan de Ordenación do Litoral) y falta por conocer el de Augas de Galicia.

Será el Consello da Xunta el que tenga que decidir si aprueba o no la declaración de interés autonómico, lo que permitiría iniciar la tramitación del Proxecto de Interese Autonómico, estimando o desestimando el informe municipal. Al respecto, Piñeiro dijo que, si la Xunta no lo aprueba, Jealsa tendría que solicitar una modificación del PXOM “porque en base al planeamiento vigente en A Pobra, no sería autorizable”.

Piñeiro dijo que “el proyecto se salta el PXOM al verse afectado en la ampliación el suelo rústico de protección de aguas, de zona agropecuaria y zona verde”. En cuanto a los motivos que sustentan el informe desfavorable, destacó además la afectación por ruidos y malos olores “que ya provoca la planta actual” en una zona urbana en la que hay viviendas a escasos metros de la conservera; la afectación paisajística, al prever la construcción de una nave de 13.000 m2 “casi encima del paseo del río Morto”; y la existencia de la zona de flujo preferente del río Xunderama, “sobre la que no se puede edificar”.

Instalaciones de la conservera Escurís S.L. en Baiuca / Suso Souto

Además, añadió que “la memoria del proyecto obvia las zonas de riesgo de inundación “especialmente, teniendo en cuenta que la factoría se sitúa en un área de ríos”, y el corredor ecológico, “aunque se podría modificar, pero nunca eliminar”.

Según el edil, “Jealsa no aclara si haría una nueva depuradora o si ampliaría la actual, ni el consumo de agua que necesitaría la planta tras su ampliación”. Al respecto, dijo que “el Concello tiene una autorización de consumo de la traída del río Ulla de 365.000 toneladas al año, y siempre superamos ese límite”.

El Concello pone peros también respecto al aumento del tráfico pesado que genera una planta ubicada además a escasos metros de un colegio, y apunta que “no se contemplan suficientes áreas de estacionamiento en el interior del recinto”. El cuatripartito tampoco pasa por alto el hecho de que Jealsa “no garantiza la creación de nuevos empleos”.

Piñeiro, que ya se reunió con vecinos de la zona, asegura que también ellos se oponen al proyecto, que crearon una plataforma de afectados y que reunieron más de 900 firmas contra la proyectada ampliación.

Con todo, el alcalde dijo que “somos conscientes de que la expansión de Escurís es muy importante para el municipio. Pero esa expansión no puede ser a cualquier precio”. Vidal añadió que “estamos abiertos a buscar una solución” y le plantea a Jealsa, como posible alternativa, construir una nueva instalación en el polígono. El problema es que está saturado. Pero Vidal dijo que una solicitud de terreno de Escurís “facilitaría y aceleraría la ampliación del parque empresarial”.

Por su parte, Jealsa rechaza hacer declaraciones sobre el informe desfavorable del Concello.