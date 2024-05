Arrancan las podas en los carballos brioneses de Santa Minia para evitar nuevos desplomes por la infección de un hongo

El Concello de Brión acaba de poner en marcha las acciones acordadas tras el desplome de parte de uno de los árboles en la emblemática Carballeira de Santa Minia hace una semana. Así, se realizó una revisión física de los ejemplares y se puso en marcha una poda de seguridad para prevenir caídas que se prolongará esta semana. También se tomarán muestras para determinar el alcance de la infección por el hongo Armillaria mellea.

El alcalde brionés Pablo Lago explica que “os traballadores do GES de Brión, baixo as indicacións dos técnicos responsables, están a realizar unha poda das copas e das ramas máis elevadas para fortalecer as árbores e evitar novas caídas”. Y para ello, se tuvo que emplear el camión con autoescalera comprado por este Ayuntamiento maiano en verano de 2021.

Cierre y nuevas sedes

Desde la administración local aportan además que, de momento, "o Concello procedeu ao peche temporal da Carballeira de Santa Minia, habilitando camiños seguros ás instalacións municipais que rodean a carballeira (biblioteca, casa da cultura, Aula CeMIT…) para que a veciñanza poida acceder a elas con normalidade e sen ningún tipo de risco. Este peche manterase mentres non rematen todos os traballos e se poida garantir a seguridade das persoas". Por esa razón, se decidió cambiar de lugar todas las actividades inicialmente previstas en la citada carballeira, como la Andaina Torres de Altamira,