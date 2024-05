Cierran la carballeira brionesa de Santa Minia tras el nuevo desplome de parte de un árbol

El Ayuntamiento de Brión confirma el nuevo desplome de parte de uno de los carballos de la emblemática Carballeira de Santa Minia sin que haya que lamentar daños personales ni materiales. Un suceso que tuvo lugar a última hora de la tarde del miércoles y que obligó a los técnicos municipales a acordonar la zona, que quedará cerrada temporalmente hasta que los especialistas analicen la situación e indiquen las acciones a seguir.

El alcalde de Brión, Pablo Lago, que se desplazó hasta la carballeira para valorar la situación, explica que “agardaremos a ver que nos din os expertos pero todo apunta a que a infección con Armillaria Mellea está máis estendida do que pensabamos e que pode afectar a toda a carballeira, polo que procederemos a pechar temporalmente o acceso á zona para garantir a seguridade das persoas e promoveremos a análise do resto das árbores da carballeira de Santa Minia para coñecer o seu estado e as medidas a tomar”.

Síntomas

De hecho, esta caída de una parte de uno de los robles próximos a la capilla coincide con uno de los síntomas indicados por los expertos en las reuniones abiertas con el vecindario. Y es que la Armillaria Mellea, enfermedad para la que no hay cura posible, provoca la putrefacción del sistema radicular del roble y, en consecuencia, la muerte del árbol por inanición al no poder absorber ni el agua ni los nutrientes del suelo. En ocasiones, el propio árbol opta por deshacerse de una parte de sus ramas en un intento de sobrevivir al hongo, lo que ocasiona sucesos como las de hoy pese a no ser una jornada con viento.

Pablo Lago adelanta que hoy volverá a reunirse con los técnicos especializados que se están encargando de la repoblación parcial de la Carballeira de Santa Minia para analizar los pasos a dar y que se habilitarán caminos seguros para que los vecinos y vecinas puedan acceder a las instalaciones municipales que jalonan este espacio tradicional con normalidad y sin ningún tipo de riesgo: casa de la cultura, sala municipal de exposiciones, biblioteca municipal y aula CeMIT, entre otras.