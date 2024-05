Rotulan un bus para dar a conocer por Lugo la enfermedad rara de Dent que sufre el joven Hugo de Brión y el lucense Enzo

La presidenta de Art for Dent, María Castelao (madre del brionés Hugo), y la vicepresidenta Beatriz Veiga, agradecieron la rotulación de un bus de Monbús en Lugo para visibilidad la enfermedad de Dent, que hoy daña los riñones de 10 gallegos.

Así lo puso de manifiesto Veiga en la capital lucense junto a su hijo Enzo de 6 años (que, como Hugo, padece la dolencia) y Rubén Arroxo (teniente de alcalde), Cristina López (edila de Participación e Servizos para a veciñanza), Olga Rodríguez (delegada de Galicia de ACV Publicidad) y José Ramón Vidal Mouriz, representante de Monbus.

Un ojo del pequeño

“Coa imaxe protagonizada por un ollo de Enzo, esta publicidade pretende informar da gravidade desta enfermidade e da necesidade de conseguir fondos para poder seguir apoiando a investigación que teñen en marcha no NefroChus, no laboratorio de Xenética de enfermidades renais no IDIS”, aportaban a este diario.