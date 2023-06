Carlos Alcaraz y Roberto Bautista estarán este sábado en las semifinales de Queen’s y Halle. El tenista murciano lo consiguió imponiéndose al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-4 y 6-4, mientras que el castellonense dio la gran sorpresa en el torneo alemán al derrotar al ruso Daniil Medvedev por 7-5 y 7-6 (3).

Alcaraz sumó su tercera victoria del año sobre una hierba en la que solo ha jugado en su vida nueve partidos. Después de un debut complicado el tenista murciano parece sentirse cada vez mejor sobre esa superficie extraña para él con una victoria ante un rival que fue campeón del torneo inglés en 2014. Bautista, se ganó su pase con mucha más experiencia. El castellonense, de 35 años, ya tiene un título en hierba en Bolduque (2014) y el recuerdo de haber alcanzado las semifinales de Wimbledon (2019), donde cayó ante Novak Djokovic.

Inestabilidad del búlgaro

"Me he sentido bien desde el primer punto al último y más seguro en los movimientos en hierba", aseguraba Alcaraz tras su victoria, en un partido que acabó con 22 golpes ganadores, 5 ‘aces’ y un 75% de efectividad con el primer saque. El tenista murciano aprovechó el ‘break’ inicial a Dimitrov (2-0) para mantener la ventaja y apuntarse el primer set ante un rival, ya experto sobre hierba, después de salvar tres ‘break points’ para que Dimitrov igualar a tres juegos.

Dimitrov se revolvió al inicio del segundo set para hacer el primer ‘break’ a Alcaraz (0-2) y tomar una ventaja de 0-3, pero no pudo mantenerla por su inestabilidad. El tenista murciano tuvo paciencia para dar la vuelta al marcador con tres ‘breaks’ y cerrar el partido en 1 hora y 34 minutos. Ahora se enfrentará en las semifinales al estadounidense Sebatian Korda, que derrotó al británico Cameron Norrie por 6-4 y 7-6 (7-1).

La otra semifinal la disputará el australiano Alex DeMiñaur, que se impuso a Mannarino por 6-4, 4-6 y 6-4 y se enfrentará al danés Holger Rune, que derrotó al italiano Lorenzo Musetti por 6-4 y 7-5.

Revancha certificada

En Halle, también Bautista logró el pase a las semifinales, al eliminar a Medvedev, tomándose la revancha del año pasado, cuando cayó en la misma ronda ante el ruso, número 3 mundial y se enfrentará este sábado al ruso Andrey Rublev (7 mundial), que venció al neerlandés Tallon Griekspoor por 3-6, 6-3 y 6-4.

La otra semifinal la jugará el kazajo Alexander Bublik tras la retirada del italiano Jannik Sinner por lesión, cuando dominaba por 7-5 y 2-0, y se enfrentará al alemán Alexander Zverev, que venció al chileno Nicolás Jarry por 7-5 y 6-3.