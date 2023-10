El Compos vuelve hoy al Verónica Boquete para disputar el tercer derbi consecutivo de octubre. Lo hará a las 16.00 horas ante el Racing Vilalbés y en una situación bastante similar a los dos anteriores: con la urgencia de ganar a un rival que llega al partido con 3 puntos más. Aunque tras la dura derrota ante el Ourense y un empate con sabor a poco con el Deportivo Fabril, la urgencia es todavía mayor.

Y lo es especialmente cuando se mira a la tabla clasificatoria, en la que el Compos marcha 13º (puestos de play-out) tras la victoria del Valladolid Promesas, y empatado a 6 puntos con el Marino de Luanco y el Oviedo Vetusta (en descenso).

RECUPERAR LAS SENSACIONES CON UNA VICTORIA

El partido se presenta con varios objetivos para el Compos. El primero, naturalmente, es volver a la senda de la victoria, muy por encima de cualquier otro propósito. La situación en la clasificación lo exige y un nuevo pinchazo en casa puede ahondar en las heridas del equipo a nivel anímico.

Mejorar este aspecto, el anímico, es un objetivo secundario bastante importante. A principio de temporada las sensaciones eran buenas, y aunque los resultados no lo fuesen tanto, la confianza todavía era alta. Ahora, al equipo le vendría bien no sólo la victoria, sino también volver a sentirse superior al rival como sucedió en el partido ante la Arandina, cuando el Compos llegó a ponerse 3-0 en el minuto 60.

EL RIVAL, UN RECIÉN ASCENDIDO QUE CAYÓ DE PIE EN LA CATEGORÍA

Enfrente estará un Racing Vilalbés que visita el Vero Boquete con tres puntos más que el Compos. Tras ascender la pasada temporada a Segunda Federación vía play-off, el conjunto lucense ha comenzado esta campaña con muy buenas sensaciones, especialmente como visitante. Lo hizo ya en la primera jornada, logrando su primera victoria ante el Oviedo Vetusta en Asturias por 1-3, con goles de Pérez, Martínez y Pablo Rey. También como visitante, se llevó un punto de Santander ante el Rayo Cantabria (0-0) y logró su segunda victoria ante la Arandina (0-1, con gol de Javi Rey en el último minuto).

Como local no ha tenido tanta suerte, pues tras empatar a unos con el Real Avilés y a ceros con el Marino de Luanco, la semana pasada sufrió su primera derrota de la temporada ante un Covadonga que iba colista.

De todos modos, el gran rendimiento del conjunto dirigido por Simón lejos de casa y el verse en la mitad de la tabla mantiene muy elevada la confianza del Racing.

Para vencer, el Compos tendrá que mejorar mucho sus prestaciones ofensivas, pues el equipo santiagués lleva tres jornadas consecutivas sin marcar y los lucenses son el tercer equipo del grupo que menos goles ha encajado hasta la fecha, cuatro. Tan sólo mejoran sus números el Zamora (líder del grupo que ha ganado sus seis partidos sin encajar ni un sólo gol) y el Marino de Luanco (tres goles en contra).

MÁS VARIABLES EN ATAQUE

Las buenas noticias para el Compos llegan desde la enfermería, pues esta semana se han recuperado Juampa Barros y Euse Monzó. Además, Manel Menéndez aseguró el viernes que ambos jugadores están ya al 100% y completamente integrados en la dinámica del grupo, por lo que todo apunta a que podrían regresar a la titularidad.

Aunque Euse suele jugar en el centro de la defensa, ya ha disputado varios partidos en el lateral izquierdo y el regreso de Juampa también ofrece múltiples posibilades en las bandas, por lo que el once titular del Compos es una incógnita. Pato Guillén, la pareja de centrocampistas formada por Antón de Vicente y Pablo Antas, y Manu Barreiro en punta, parecen los únicos fijos. Jaime Santos también tiene muchas papeletas de acompañar al ‘9’ en ataque.

Sin embargo, en el resto de posiciones caben múltiples opciones. Lo más probable es que Caballé vuelva al lateral derecho ante la baja de Riki Mangana, dejando el puesto de extremo derecho a Parapar o Hugo Matos. Por la izquierda, todo apunta a que Juampa volverá al puesto de extremo, en el que era un fijo hasta caer lesionado. Las principal duda está en el lateral y el central zurdo, que en las últimas venían ocupando Álvaro Casas y Samu Araújo, pero cualquiera de los dos podría pasar al banquillo en favor de Euse.

Y más allá del once titular, la otra gran incógnita entre el compostelanismo es el estado de Fran López. Tras pasar la pretemporada y las cinco primeras jornadas lesionado, el delantero cedido por el Celta de Vigo se incorporó a los entrenamientos hace un par de semanas y se estrenó en una convocatoria la pasada semana. Sin embargo, no llegó a debutar contra el Deportivo Fabril.

El viernes, Manel Menéndez comentó al respecto que “tiene que ir poco a poco. Fran es un jugador que no ha hecho pretemporada, que no ha jugado partidos, que no tiene ahora mismo un ritmo de competición y si es verdad que hay que ir poco a poco. Pero bueno, los partidos a veces te dicen quién tiene que salir, quién no y lo que necesitas. En este caso, el otro día por ejemplo no participó, pero no quiere decir que no vaya a participar en otros partidos”, por lo que parece que deja abierta la posibilidad de darle minutos en la segunda mitad si el encuentro lo requiere.

EL JUVENIL DURMIÓ LÍDER DE DIVISIÓN DE HONOR

El sábado la SD Compostela ya tuvo un motivo de celebración gracias a su equipo juvenil, que se impuso por 2-0 al Arosa con goles de Javier Muíño ( que se coloca segundo máximo goleador del grupo con seis tantos en siete partidos) y Lucas Besada.

Esta fue la sexta victoria del Compos en siete partidos (empató contra el Sporting de Gijón) y con ella suma 19 puntos, con los que esta noche ha dormido como líder en solitario del Grupo 1 de División de Honor, máxima categoría del fútbol juvenil en España. Si el Celta ganase hoy al Perines, vigueses y santiagueses compartirían el liderato al final de la jornada.