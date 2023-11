Este viernes Míchel Alonso atendió a los medios de comunicación para analizar la situación de la SD Compostela antes de enfrentarse al CD Cayón este domingo, a las 19.00 horas en el estadio Vero Boquete de San Lázaro.

El técnico ferrolano lamentó la situación de la enfermería del Compos, teniendo varias bajas aseguradas y a muchos jugadores en el limbo: "Ahora mismo descartados estarían Fran López, Riki y Soto. Las dudas, pues Casas, Manu Barreiro, Antas, Samu Araujo y Antón de Vicente". En total, tres bajas y cinco incógnitas, siendo la mayoría de los afectados jugadores con peso en el equipo que vienen siendo titulares en las últimas semanas. Así, el míster señaló que "es una semana complicada porque hay muchos jugadores que tenemos entre algodones".

Además, las lesiones y las incógnitas podrían hacer que varíe el sistema de juego, y es que Míchel venía utilizando tres centrales y si Casas no se recupera a tiempo solo estarían dos disponibles. El técnico blanquiazul, por ahora, prefiere ser cauto: "Si solo tenemos un central pues tendré que inventar otro. Pero es una opción que pueda llegar a casas, tendríamos tres sin mover a nadie y luego sí que es cierto que hay algún jugador como Antón de Vicente, que el otro día acabó jugando ahí y sería una opción para poder completar. Pero bueno ya digo que si no da para hacer tres centrales pues lo haremos con dos".

Más allá de las bajas y en lo que al aspecto anímico se refiere, Míchel se mostró más positivo. "Creo que una derrota siempre tiene que doler, pero tanto las derrotas como las victorias tienen que durar, el dolor o la alegría, 24 horas. Y creo que hicimos una buena semana de entrenamiento". Y sobre su rival, el CD Cayón, comentó: "En la situación en la que estamos, yo creo que no podemos mirar por encima del hombro a nadie. No estamos en esa disposición. El Cayón es un equipo muy complicado, solo hace falta ver los resultados, que al final no ha perdido ningún partido por más de un gol, compite todos los partidos, lo sabemos, pusimos imágenes para demostrarlo. Lo que sí que tenemos que saber que el Compostela en casa tiene que ser un equipo dominador, venga quien venga, ahora es el Cayón y lo será cuando venga quién le toque, eso no me importa, aquí tenemos que ser un equipo que domine y que se note quién juega en casa en este caso".