Este miércoles se celebró el sorteo de la segunda fase de la Copa del Rey, en la que continúan seis equipos gallegos (Celta, Racing, Deportivo, Lugo, Arenteiro y Arosa) que ya conocen a sus rivales.

El primero en conocer su emparejamiento fue el Arosa, al ser uno de los tres equipos de Tercera Federación (junto a Astorga y Azteneta) que tenían asegurado un rival de Primera División. La bola de los gallegos fue la tercera en salir y su rival será el Valencia, un histórico del fútbol español que ha sido campeón de LaLiga en seis ocasiones y que actualmente va noveno en la clasificación.

Siguiendo el orden de menor a mayor categoría, el sorteo continuó con los equipos de Segunda Federación, entre los que no había ninguno gallego tras caer en primera ronda la SD Compostela ante el Tenerife, en el Vero Boquete. Sin embargo, estos clubes se tenían que enfrentar a rivales de Primera División y ahí podría salir la bola del Celta. Sin embargo, el club vigués resultó ser el último en salir del bombo de los Primera División, por lo que también será el único de esta categoría que juegue contra un rival de Primera Federación. Y este rival resultó ser el Sestao River, club vasco que actualmente marcha antepenúltimo en el Grupo I, en el que también están los gallegos.

Llegaba el turno de los demás clubes de Primera RFEF, entre los que estaban Deportivo, Lugo y Arenteiro, que estuvieron más cerca de lo esperdado de jugar un derbi ante el Celta. La primera bola en salir fue la del Lugo, que recibirá en el Anxo Carro al CD Mirandés de Burgos. Luego salió el Deportivo, que recibirá la visita de un CD Tenerife que vuelve a tierras gallegas tras eliminar en primera ronda a la SD Compostela. Y acto seguido fue el turno del Arenteiro, que se enfrentará en O Carballino al Burgos CF.

De esta forma, el último gallego en conocer a su rival fue el Racing de Ferrol, que al igual que el Celta tuvo la "fortuna" de ser una de las últimas bolas en salir de su bombo, por lo que se enfrenta a un rival más complicado de lo que se esperaba. Su cruce lo decidió el histórico exjugador deportivista Donato, que pese a llegar tarde al evento al retrasarse su vuelo, pudo ser una de las manos inocentes del sorteo tras recordar las cuatro ediciones de este trofeo que ganó, dos con el club herculino y dos con el Atlético de Madrid. Los de Cristóbal Parralo salieron en el último emparejamiento del sorteo, pero tuvieron la suerte de que su bola saliese primero y por lo tanto jugarán de locales en A Malata, donde recibirán al CD Leganés madrileño, actual líder de la categoría de plata.

En definitiva, los enfrentamientos de los equipos gallegos son los siguientes: Sestao River VS Celta de Vigo; Racing de Ferrol VS Leganés; Deportivo de A Coruña VS Tenerife; Lugo VS Mirandés; Arenteiro VS Burgos; Arosa VS Valencia.