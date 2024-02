El presidente del Obra responde con contundencia a los rumores: "Tenemos una trayectoria de años de pagar al día"

Raúl López, presidente del Monbus Obradoiro, acudió este miércoles a la presentación de los letones Janis Timma y Janis Strelnieks para dar la bienvenida a los jugadores y, especialmente, para dejar claro el esfuerzo económico realizado por el Consejo de Administración para traerlos y recalcar que el club "paga al día", afrontando así las rumorologías sobre el club.

El mandatario comenzó introduciendo a los jugadores a la liga y destacando que el club está pagando lo que le corresponde: "Lo primero, ellos van a saber lo que es la Liga Endesa, aunque Timma ya lo sabe, estuvo en Vitoria. Esta Liga Endesa cada día se pone más interesante y más difícil para los equipos humildes, para los que tenemos un presupuesto bajo. Sobre todo para aquellos equipos que teniendo ese presupuesto hemos pagado. Tenemos una trayectoria de años de pagar al día, que todos a principio de mes cobran, y a veces eso te obliga a pensar y a repensar en hacer operaciones económicas que no puedes cumplir".

"Para ello, en primer lugar quiero reconocer que nos hemos reunido el Consejo de Administración. En la entidad se cobra al día y lo queremos mantener, aseguramos que la vamos a mantener, pero nos parecía que nos tocaba hacer un esfuerzo económico, precisamente en base a que estamos en una Liga Endesa, en la que nos tenemos que concienciar todos de que para seguir viviendo en esta liga tenemos que dar un salto, no de calidad, de calidad ya lo tenemos, sino de cantidad económica. Para ello os tengo que transmitir que desde el Consejo de Administración nos hemos reunido y llegado a la conclusión de que buscaríamos y pondríamos el dinero necesario para poder apuntalar al equipo", agregaba.

Llamamiento a la afición

El presidente quiso hacer un llamamiento al obradoirismo: "También aquí le pido a la afición que se tiene que implicar cada vez más. Lo necesitamos. Necesitamos tener un pabellón lleno y tener esa economía saneada para poder atender lo que hemos hecho". Acto seguido, quiso destacar que confía en la construcción de la plantilla y apuntó que los problemas no han venido de la confección del equipo, sino de las situaciones que ha habido: "Estamos orgullosos de la plantilla y lógicamente creo que está bien hecha. Hemos tenido problemas, como sabéis, al principio de temporada, que participamos por primera vez en la Baskerball Champions League y se nos lesiona un jugador en una canasta fatídica que todavía la estamos viendo. Luego, pues un jugador que por las circunstancias que sean no está y también lo hemos sufrido".

El mandatario, antes de dar paso a las incorporaciones, quiso terminar dejando claro la situación económica del club tras diversas informaciones relativas a la entidad compostelana: "No quería olvidarme de decir esto, para que todos los periodistas lo sepan, porque yo no tengo mucho tiempo a escuchar la radio, pero me transmiten que 'el Obra no ficha y no tiene tal', bueno, pues que el Obra ficha todo lo que puede y todo aquello que ficha es para cumplir con los jugadores que vengan, con los que están y con toda la familia del Obradoiro. También tenemos que pedir a las administraciones que se tienen que dar cuenta de lo que es el Obradoiro: en una ciudad de 100.000 habitantes tenemos un equipo en la Liga Endesa y son 13 años".

Raúl López finalizaba dando paso a los jugadores, de los que señaló "tenemos dos jugadores Euroliga, de reconocido prestigio. Los dos además jugaron juntos, están en la selección y uno de ellos ya estuvo en España". "En el puzle ha entrado el cuerpo técnico diciendo que eran los jugadores que teníamos que fichar si los convencíamos, porque en fichar a dos jugadores de Euroliga para un equipo modesto, pues han tenido que ver algo. Me imagino que los jugadores también preguntaron a dónde venían y saben que vienen a un club modesto, pero un club cumplidor y que al primero de mes se cobra. Estamos encantados. El cuerpo técnico ha dado el visto bueno a toda esta operación, como no podía ser de otra manera. Y yo, como presidente en representación del Consejo de Administración, cuando teníamos la posibilidad de ficharlos hemos ido por ellos y aquí están", terminaba.