O PPdeG elixiu Santiago de Compostela para a tradicional 'pegada' de carteis que supón o pistoletazo de saída da campaña electoral que desembocará na cita coas urnas do 18 de febreiro. Unha campaña na que se implicarán con forza tanto o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, como o expresidente do Goberno Mariano Rajoy, que manterán axendas diferenciadas para "cubrir todo o territorio".

En todo caso, Feijóo e Rajoy tamén terán oportunidade de coincidir co presidente da Xunta e candidato popular á reelección, Alfonso Rueda, en actos relevantes. De feito, farano xa o sábado 3 de febreiro nun multitudinario mitin na praza de touros de Pontevedra, un acto moi simbólico para os populares no que intervirán o tres.

Así o confirmou a secretaria xeral do PP galego e directora de campaña, Paula Prado, quen avanzou algúns detalles da campaña que o PPdeG impulsa coa lema de 'A Galicia que funciona' nun almorzo con xornalistas.

Unha campaña na que os seus candidatos aspiran, dixo, a facer "un resumo do gran traballo realizado esta lexislatura polo PPdeG". Arrincará formalmente en Santiago, aínda que o propio xoves está previsto algún acto previo do candidato noutros puntos do territorio.

Prado deu por "demostrado" que o PPdeG está "preparado para seguir liderando o futuro" da comunidade. "Dixemos que Galicia non para e Galicia non parou", reivindicou, antes de esgrimir que os populares articularon un programa con 870 medidas para dar continuidade á súa xestión e "seguir facendo de Galicia o mellor lugar para investir, vivir e formar unha familia".

Na súa intervención, a dirixente popular, quen erixiu a Rueda en "o mellor capitán dun equipazo" conformado por 93 candidatos populares, anticipou que o aspirante á reelección traducirá o seu compromiso en "máxima implicación". Ten previsto participar en máis de 60 actos nos que cubrirá "todo o territorio", desde "Ribadeo até Baiona" e desde "O Barco de Valdeorras até Ferrol".

Forte presenza nas urbes

Ademais, Prado --quen presentou a campaña cun cartel detrás no que se ve un mapa de Galicia composto por formas xeométricas, a lema, o nome de Alfonso Rueda e na parte de arriba á dereita as siglas do partido-- avanzou que a presenza nas cidades será potente e que o candidato prevé visitar os sete urbes da comunidade "até en tres ocasiones".

A partir de aí, os populares decidiron manter un modelo de campañas 'paralelas' xa utilizado en tempos de Feijóo con Mariano Rajoy. Preguntada acerca de que prazas resérvanse para cada un dos dirixentes, Prado defendeu que o obxectivo é que teñan "unha presenza equilibrada" tanto en urbes e localidades intermedias como en pequenos concellos.

"Para nós todos os galegos son de primeira e Galicia é algo máis que as cidades. Terán presenza en todos os recunchos de Galicia", esgrimiu, antes de reafirmar que o obxectivo último é que se poida cubrir "todo o territorio". En todo caso, asegurou que coincidirán nalgún punto, xa que os populares queren unha campaña "combinada".

"A única papeleta que non estará disfrazada"

A dirixente popular resaltou que esta campaña levará a cabo co 'Entroido' como pano de fondo e defendeu que a do PP é "a única papeleta que non estará disfrazada". Enfronte a situado a un "multipartito" no que colocou a BNG, PSdeG e Sumar.

"Un Bloque que baseou a súa precampaña en seguir apoiando causas independentistas e terroristas, e en demostrar que segue sendo o partido do 'non' cun descoñecemento absoluto dos problemas dos galegos", censurou, mentres que afeou que o PSdeG teña un candidato, José Ramón Gómez Besteiro, que "segue sen deixar a súa cadeira e sueldazo" no Congreso. "Parece consciente do futuro que lle espera após o 18F", advertiu.

E de Sumar afirmou que é tamén "un partido servil" con Sánchez e "cunha lideresa protagonista de escenas dantescas nas praias galegas". No polo oposto, afirmou que o PPdeG "convidará a todos a subir á Galicia de Rueda, á Galicia que funciona".

Mensaxe nacional

Á marxe de afirmar que a enquisa do CIS "de Tezanos non sorprende" e de eludir pronunciarse sobre outras sondaxes porque "a única enquisa que vale é a do 18F", Prado foi preguntada sobre como vai encaixar o peso da mensaxe nacional (dada a presenza de Feijóo que se anticipa) co autonómico.

Respecto diso, volveu a reivindicar o seu programa, á vez que afeou aos seus rivais que aínda "non presentasen o seu proxecto", e insistiu en que inevitablemente a mensaxe mesturarase "en campaña porque hai cuestións do Estado que "afectan a Galicia".

"Aféctanos o recurso á lei do litoral e ímosllo a explicar aos galegos, e aféctanos a condonación da débeda a Cataluña. Como nos afectan as leis que van xerar desigualdade entre españois", advertiu.