Durante tres horas largas que ha durado la concentración, la costumbre de cortar la madrileña calle Ferraz que inaugurara la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha quedado interrumpida en la noche de este lunes. Ha sido por falta de afluencia, masa humana suficiente que desbordara las esquinas de la intersección de esa calle con Marqués de Urquijo, donde la Policía los ha mantenido concentrados.

Han sido un millar de personas según recuento de la delegación del Gobierno, y con menos intensidad en la protesta que en las ocasiones pasadas, como si fuera perdiendo fuelle la gruesa acusación de traición que hacen los seguidores de Vox y también de la extrema derecha contra Pedro Sánchez, el ministro Marlaska y sus policías antidisturbios y la "prensa manipuladora" a la que insultan ahora con un eslogan nuevo: "Prensa chavista, fuera de mi vista".

Se da la circunstancia de que este lunes ha sido 20 de noviembre, pero los actos de conmemoración de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera ya los habían celebrado la fundación que lleva el nombre del dictador y las dos falanges, con autorización eclesiástica y gubernamental respectivamente, pues por el primero todo se ha limitado a una misa.

A por Moncloa

Pero el hecho de que esta concentración no superara a las anteriores no significa que no haya dado problemas al despliegue policial. Ha habido un detenido, al que se le acusa de atentado. Y pasadas las 21:30, parte de los manifestantes, un grupo de un centenar de ellos mayoritariamente jóvenes, se ha dirigido a buen paso hacia el Arco del Triunfo en la calle Princesa para tratar de ganar el complejo de Moncloa, como hicieron el domingo tras la manifestación convocada por el PP.

Los antidisturbios han salido tras ellos, y han conseguido neutralizar la marcha con carreras por el barrio, dispersando a la gente por el parque del Oeste. De la oscuridad de la arboleda iban saliendo los que habían hecho en vano la intentona, volviendo de nuevo a la calle Ferraz.

En el camino, entre dos chicos y una chica con bandera de España a la espalda, cruzaba el semáforo un entusiasta comentando: "Solo por verles correr detrás de nosotros ha merecido la pena".

No ha resultado necesario colocar una muralla de vallas metálicas. La concentración se ha ido disolviendo por sí sola. Como no estaba cortada la calle Ferraz, los asistentes han preferido atronar con el claxon de sus coches pasando una y otra vez.

Y ese ha sido el mayor ruido que hasta acercarse las once de la noche se ha hecho ante la sede federal del PSOE, cerrada un día más, por decimoctava vez, a cal y canto con sus persianas de seguridad en la puerta principal y la del garage.

El despliegue policial ha sido algo menor, y los antidisturbios ni siquiera han llegado a sacar sus cascos y viseras de los furgones a los que los seguidores de Vox querrían dar otro destino: "Ese furgón, para Puigdemont", gritan de vez en cuando.