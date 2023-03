Hoxe xoves chega unha nova fronte fría a Galicia. Deste xeito, segundo a previsión de Meteogalicia, os ceos estarán nubrados, con precipitacións, que comezarán de xeito feble pola mañá no oeste da Comunidade, pero que se estenderán cara ao leste, á vez que se intensificarán co avance da tarde.

En Santiago, prevense ceos con nubes e claros nos próximas días, ocasionalmente moi anubrados.

Haberá precipitacións todos os días. En canto ás temperaturas, serán normais para este período, con mínimas que descenderán moderadamente e máximas que se manterán sen cambios.

No referido á calidade do aire, espérase que mellore dun grao favorable a un grao bo.

As temperaturas mínimas experimentaron un lixeiro ascenso mentres que as máximas apenas terán cambios. O vento soprará de compoñente sur moderado, con intervalos fortes no litoral.

Temperaturas extremas previstas nas sete cidades galegas:

Santiago 12° 13°

A Coruña 13° 17°

Ferrol 13° 16°

Lugo 10° 16°

Ourense 12° 20°

Pontevedra 13° 16°

Vigo 14° 15°