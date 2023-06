Unha transición enerxética xusta, máis medidas na loita contra a violencia machista, un calendario de transferencias para Galicia ou a mellora nos transportes públicos e conexións dignas no interior. Estas medidas son parte do “decálogo de compromisos coa sociedade galega” do BNG, presentado este venres, para as eleccións xerais do próximo día 23 de xullo. A portavoz nacional do partido, Ana Pontón estivo acompañada polos catro cabezas de lista: Néstor Rego por A Coruña, Carme da Silva por Pontevedra, Noa Presas por Ouresne e Dani Castro por Lugo.

Pontón sinalou que presentan este decálogo fronte ao “servilismo” que demostran as forzas estatais que, nas súas palabras, están “atados de pés e mans”. Así, engadiu que o Bloque é “a candidatura de país” e que servirá para “mellorar o presente e o futuro”. “Teño claro que se algo debe cambiar en Galicia o próximo de 23 de xullo é a forma na que vai estar representada en Madrid”, sentenciou. El BNG pedirá en la Cámara 35 nuevas competencias tras 14 años en los que el PP "paralizó" la agenda del autogobierno En canto ás medidas concretas, Rego foi o primeiro en tomar a palabra solicitando que nos Presupostos Xerais do Estado se destinen a Galicia 2.000 millóns de euros despois de “anos de discriminación e marxinación”. Tamén marcou como obxectivo conseguir novas transferencias a Galicia para que consiga novas competencias, tras 14 anos. A candidata ourensana, Noa Presas, esixiu melloras no transporte público e fixo fincapé en ter “unha rede de tren de proximidade e unha vertebración real”. Así, remarcou a importancia de garantir as conquistas sociais, xa que se atopan “moi preocupados polo avance do discurso de odio”. Castro, que ata o momento era o deputado máis novo do Parlamento galego, centrou precisamente a súa intervención na mocidade. Deste xeito, sinalou a necesidade de frear emigración da xente nova que “non ve un futuro laboral no noso país” e propuxo medidas en materia de vivenda para facilitar o seu acceso nas “condicións pertinentes”. Pola súa banda, a cabeza de lista, Carme da Silva, avogou por unha “estratexia enerxética galega” que contemple unha tarifa eléctrica propia, algo que o partido xa demandou en múltiples ocasións, ou a declaración do litoral galego como zona libre de eólicos. Ademais, en materia de emerxencia climática apuntou á importancia de converter os residuos en recursos.