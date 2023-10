Los partidos con representación en el Parlamento de Galicia participarán la próxima semana en el debate sobre el estado de la autonomía. Representantes del Partido Popular, el BNG y el PSdeG han dado a conocer en las últimas semanas algunas de las propuestas y prioridades de esta jornada, de la que aún se desconoce la fecha concreta. Entre los que se han mencionado está el portavoz de los populares en la Cámara, Alberto Pazos, que este lunes sacó pecho de una Galicia "forte e con futuro". Así, adelantó que el máximo mandatario autonómico, Alfonso Rueda, aprovechará la cita política que acogerá el Pazo do Hórreo la próxima semana para hacer un balance de su gestión.

Pazos aprovechó, además, para anunciar que su partido presentará una serie de nuevas medidas para que la comunidad "mellore aínda máis a súa posición a nivel nacional na atención ás familias", así como en la prestación de servicios sociales. "É un goberno que goberna por e para as personas, e así o seguirá facendo", ha dicho el parlamentario popular, al tiempo que citaba algunas de las acciones puestas en marcha por la Xunta desde la llegada de Rueda a la Presidencia como la aprobación de la Ley del litoral, la ampliación del calendario de vacunas o el impulso de la vivienda pública de alquiler.

Así las cosas, el diputado popular indicó que el esfuerzo de la Xunta "non se ve acompañado" por el Ejecutivo central que dirige el socialista Pedro Sánchez. "Está máis preocupado por atender as demandas do independentismo catalán para mantenerse en el gobierno de España", sentenció Pazos.

El BNG planteará un pacto por la ciencia

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, avanzó que su formación llevará al debate un pacto por la ciencia para la década 2024-2034, con el fin de que Galicia "dea o maior salto cara diante da súa historia". El partido nacionalista volverá llevar una propuesta para garantizar una inversión estable y suficiente que sitúe a Galicia en los niveles de inversión en I+D+i europeo, la creación de un organismo propio, el Innogal (Fundación galega para la ciencia), junto con la creación de la 'Rede galega de ciencia, tecnoloxía e innovación'.

"Nós sabemos que o futuro deste país pasa claramente por apostar pola ciencia e pola innovación. Entendemos que este é un dos grandes desafíos que ten Galicia e a próxima década ten que ser a década da ciencia, da innovación", aseveró Pontón este lunes en una visita al Instituto Galego de Física de Altas Enerxías. Además, aprovechó la ocasión para recordar que actualmente la comunidad solo dedica el 1,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), cuando la media del Estado es del 1,4 por ciento y la europea supera el 2 por ciento.

Críticas a la sanidad y educación

Por otro lado, los socialistas se mostraron críticos por que los datos del Banco de España muestran que actualmente la deuda pública autonómica equivale a "máis de 4.500 euros" por habitante en la Comunidad de Galicia, frente a unos 1.700 euros hace catorce años, momento en el que tomó el poder el PPdeG. La diputada Begoña Rodríguez Rumbo exhortó a "acabar con esa idea" de que el expresidente de la Xunta Alberto Núñez- Feijóo y su sucesor en el cargo, Alfonso Rueda, son "bos xestores" y se mostró especialmente crítica con la gestión en los ámbitos de la educación y la sanidad.

Por ello, la parlamentaria socialista avanzó que su partido prevé presentar iniciativas ante el Parlamento de Galicia para pedir explicaciones a la Xunta de "para que serviu incrementar por 2,5 a deuda pública galega", sin que ello "repercuta na mellora das condicións de vida da población".