Ya son 13 los focos del "COVID de las vacas" en Galicia. El Ministerio de Agricultura ha actualizado esta mañana los datos de los brotes en la comunidad, incluyendo cuatro más que ayer por la tarde. Esta cifra también ha sido corroborada por Medio Rural.

El número de reses muertas por la Enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) se mantiene en diez, después de confirmarse -tal y como adelantó FARO DE VIGO, del Grupo Prensa Ibérica al que pertenece EL CORREO GALLEGO- que la vaca que murió hace unos 20 días en una granja de la parroquia cruceña de Sabrexo padecía esta dolencia. Este supuso el primer caso en la provincia de Pontevedra, confirmado mediante una prueba en laboratorio como establece el protocolo. En los otros focos detectados hasta la fecha se habían registrado nueve bovinos muertos y el de Vila de Cruces es el décimo.

El EHE es una enfermedad que no afecta al ser humano y cuyo período de afectación se extiende entre los meses de abril y diciembre. En invierno no existiría posibilidad de infección en animales al no existir circulación del mosquito vector en el ambiente, del género culicoides, spp.

Mientras tanto, Unións Agrarias insta a Xunta y ministerio a “coordinarse sin más demora para dar forma a un protocolo de actuación que permita dar respuesta a las explotaciones afectadas” por la enfermedad, máxime a raíz del foco detectado en Deza. Denuncia que desde que en de septiembre se detectó el primer caso de EHE en Galicia la dolencia sigue extendiéndose y que a pesar de sus peticiones desde antes de que la enfermedad llegara a nuestra comunidad, los ganaderos siguen sin apoyos para enfrentarse a ella.

Asegura que la EHE está suponiendo un gasto de entre 2.000 y 3.000 euros para las ganaderías afectadas por una dolencia que se ceba especialmente con las vacas en pastoreo. Los gastos del tratamiento, alega, se suman la unos costes de producción ya muy elevados. Por ello, reclama la activación inmediata de ayudas que compensen los gastos veterinarios y las pérdidas.