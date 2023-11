La empresa láctea Feiraco, integrada en la Cooperativa Rural Gallega CLUN y con sede en el ayuntamiento coruñés de Ames, está impulsando el conocimiento profesional sobre la leche en centros de Formación Profesional de Hostelería de Galicia a través de su marca Únicla. El propósito es ampliar el entendimiento, poner en valor y mejorar el manejo de uno de los ingredientes más importantes del sector hostelero: la leche, pues el 85% de las bebidas de café servidas en hostelería llevan leche. El prestigioso barista Óscar de Toro colabora desde hace ya varios años con la compañía láctea, enseñando a través de su experiencia el manejo de la leche en cafetería y la importancia de elegir una buena leche, puesto que –tal como él mismo defiende– “el café es el producto que más fideliza en una cafetería”.

En el marco de esta iniciativa, estos días se están realizando varios cursos en el CIFP Carlos Oroza de Pontevedra, en el CIFP Compostela de Santiago y en el CIFP Fragas do Eume de Pontedeume.

Óscar de Toro, propietario del Café Venecia de Santiago de Compostela, es un profesional hostelero muy reconocido, premiado como barista y también por el tiraje de cerveza en diferentes competiciones gallegas, nacionales e incluso internacionales. A lo largo de estas formaciones se destaca la importancia de la composición natural de la leche a la hora de cremar. En esta línea, apunta que “Únicla tiene un elevado contenido en selenio, que, además de ser antioxidante, ayuda a que la leche aguante mucho más la temperatura y, por lo tanto, favorece el proceso de cremación. En hostelería “agredimos” la leche con calor y vapor de agua y, frente a lo que es habitual, con esta leche las micelas de las grasas no se rompen al estar a alta temperatura. Aún alcanzando los 70 grados, se mantiene dulce, no se vuelve ácida, algo que no sucede con otras leches”.