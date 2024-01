El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido este lunes en que mantiene su petición al Gobierno de España para centrar los recursos y esfuerzos en la busca de sacos de pélets en altamar, y evitar así la llegada a las costas, y ha lamentado que la oferta de ayuda del Ejecutivo central, tras activarse el nivel 2 de alerta, "no se tradujo en absolutamente nada". Tras una visita al faro de cabo Silleiro en Baiona (Pontevedra), Rueda ha recordado que hace una semana que la Xunta activó el nivel 2 de alerta, después de "tanta insistencia del Gobierno central" y que, en estos días, lo que se ha visto han sido "idas y vueltas, petición de concreción de medios y casi tomarse a broma las peticiones de Galicia".

"Llevamos una semana pidiendo que nos echen una mano", ha incidido, y ha constatado que, una semana después, "el resultado es prácticamente nada" por parte del Gobierno. Al respecto, ha subrayado que medios autonómicos y del propio sector pesquero han localizado en los últimos días cuatro sacos de este material plástico en el mar, frente a las "excusas" del Ejecutivo central sobre la dificultad de hacer esa búsqueda.

Alfonso Rueda ha subrayado que solo esos cuatro sacos rescatados del mar "son 6 millones de pélets". "Imagínense vertidos en la arena, tener que recogerlos una vez que estén mezclados en diferentes playas. Ésa es la diferencia de recoger 4 sacos si se busca, a tener que recoger 6 millones de pélets esparcidos por diferentes arenales", ha insistido.

Por ello, el presidente de la Xunta ha repetido su petición de ayuda al Gobierno porque "los medios que tiene la Xunta" ya se están usando para buscar en el mar. "Y no pararemos de buscar, mientras haya alguna posibilidad de encontrar algo (...), después de decirnos que no se podía, en los últimos días encontramos esos cuatro sacos", ha proclamado. Rueda ha afirmado que lamenta "muchísimo" que la petición del Gobierno a la Xunta para concretar los medios que necesita y la oferta de ayuda "no fue sincera". "Porque si no, ya nos estarían echando una mano. Estarían trabajando con nosotros", ha apostillado.

En ese sentido, el presidente gallego ha criticado que el ofrecimiento del Ejecutivo se quedó en "mucha política y mucho oportunismo". "A día de hoy, lo lamento y espero que cambie porque necesitamos su ayuda, no se tradujo en absolutamente nada", ha remarcado, y ha recordado que las competencias en materia de contaminación en altamar son del Gobierno y la Xunta "hace todo lo que puede", y se encarga de la limpieza en las playas con el dispositivo de 300 personas y los voluntarios.

"Falta coordinación, colaboración y liderazgo"

Mientras, el candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado este lunes que en la gestión de la marea plástica que ha llegado a las costas gallegas "falta coordinación, colaboración y liderazgo". Tras reunirse en la isla de A Toxa (O Grove) con alcaldes socialistas que gobiernan en municipios afectados por la presencia de pellets, Gómez Besteiro ha señalado que "estamos haciendo lo que tenía que hacer" el presidente de la Xunta, "ponerse al frente de la situación".

El líder socialista se ha comprometido a trasladar a los municipios "información detallada" sobre la evolución de esta problemática ambiental. Besteiro ha presentado un catálogo de cinco propuestas básicas para afrontar esta situación, comenzando con la constitución de comités de crisis que reúnan "desde el primer día" a todas las administraciones afectadas.

Además, ha reclamado recursos materiales y humanos para que los ayuntamientos puedan afrontar la limpieza sin coste e "información científica y transparencia" que permitan afrontar la situación "con tranquilidad". "La falta de seguridad, de información y las mentiras generan pánico en la población civil", ha señalado el candidato socialista, que ha pedido una campaña de difusión y apoyo a la promoción de la calidad de los productos pesqueros y marisqueros.

La quinta medida sería contar con "información clara" sobre los procedimientos de reclamación penales y civiles por los gastos y los daños que se produzcan derivados de la llegada de los pellets a las costas gallegas.

Pontón participará en la manifestación para denunciar la gestión del vertido

Por otra parte, la candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha confirmado este lunes que asistirá a la manifestación convocada por colectivos ecologistas y de agrupaciones del sector del mar de las rías gallegas para el domingo con la intención de censurar la gestión hecha tras el vertido de los pélets. En declaraciones a los medios en Sigüeiro (A Coruña), Pontón ha insistido en que es “evidente” que los gallegos “tenemos una cita” este domingo (21 de enero) para defender “nuestro mar” porque “no podemos tolerar el abandono a la gente del mar por parte de un gobierno (autonómico) que no está ni se le espera”.

A juicio de la nacionalista, en esta crisis medioambiental “se le vieron las costuras al Gobierno de la Xunta” que llegó “tarde mal y a rastro” al problema que azotó las costas gallegas. Ha denunciado que el Ejecutivo del PP haya apostado por utilizar con el vertido de esferas plásticas el “mismo protocolo infame que con el Prestige”, por lo que considera que es hora de que Galicia cuente con “una presidenta que no mienta” a los ciudadanos. “Y yo quiero ser esa presidenta”, ha remarcado.